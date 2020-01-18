1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Terör örgütünün lider kadrosu sürekli yer değiştiriyor

Terör örgütü PKK'nın lider kadrosunda yer alan Murat Karayılan, Cemil Bayık, Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'i, TSK ve MİT'in yakın takibi nedeniyle yakalanma korkusu sardığı öğrenildi. DHA'nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Karayılan, Bayık ve Hüseyin'in de aralarında olduğu üst düzey yöneticiler, yakalanmamak için ağırlıklı olarak Irak, Suriye ve İran arasında sürekli yer değiştiriyor.
 18 Ocak 2020 17:22
Yazdır
Terör örgütünün lider kadrosu sürekli yer değiştiriyor

Güvenlik kaynakları terör örgütü üyelerinin, kendilerini kamplar ve sığınaklarda bile güvende hissetmediğini, bu nedenle bir kısmının Kandil'e yakın köylerde bir kısmının da doğal dağ mağaralarında gizlendiğini bildirdi. Terör örgütünün Irak-Suriye sınırında, özellikle Şengal bölgesinde de konuşlandığını belirten güvenlik kaynakları, Suriye'de bombalı araçlarla yapılan saldırıların bu teröristler tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

YAKALANMAMAK İÇİN AYNI NOKTADA KALMIYORLAR

Aynı kaynaklar, Kandil'deki üst düzey teröristlerin uzun süre aynı noktada kalmama çabasında olduğunu ve Irak, Suriye ile İran arasında sürekli yer değiştirdiklerini bildirdi. Kandil'in bir kısmının İran topraklarında olduğunu kaydeden güvenlik kaynakları, elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Fehman Hüseyin'in de aralarında olduğu lider kadrosunun, TSK ve MİT'in sıkı takibinden kaçabilmek için telsiz dahil iletişim kanallarını kullanmamaya dikkat ettiğini bildirdi. En yakın adamları dışında diğer örgüt üyeleriyle de temas kurmayan terörist elebaşlarının, örgütteki etkinlikerinin zayıfladığı ifade edildi.

SALDIRILARI KANDİL'DEN GELEN TERÖRİSTLER PLANLIYOR

Barış Pınarı bölgesinde bombalı araçlarla yapılan terör saldırılarının arkasında Kandil'den gelen teröristler olduğunu belirten güvenlik kaynakları, teröristlerin sivil halkın arasına karışarak gizlenmeye çalıştığını belirtti. Terör örgütünün bombalı araç saldırılarıyla Türkiye'de gösteremediği varlığını sürdürme çabasında olduğunu ifade eden güvenlik kaynakları, Diyarbakır annelerinin çocukları için tuttuğu nöbetin de örgütü moral olarak çok olumsuz etkilediğini bildirdi. Teröristlerin aynı zamanda bölgeye geri dönüşleri engelleme çabasında olduklarını ifade etti.

Bölgede, şu an girilemeyen mahalle olmadığını ancak teröristlerin yerleştirdiği EYP'lerin temizliği için sivillerin girişinin geçici olarak yasaklandığı mahalleler bulunduğunu belirten güvenlik kaynakları, Türkiye'nin eğitim verdiği ilk grup yerel polisin (Şurta) göreve başladığını kaydettiler. Şurtaların göreve başlamasıyla da teröristlerin ele geçirilmesinde etkili olacağını ifade ettiler.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Firari Hakan Şükür: Dolandırıldım, tüm birikimim gitti
18 Ocak 2020 17:26		 Afyonkarahisar'da il ablası, il imamı ve eğitim danışmanı tutuklandı
18 Ocak 2020 14:06
Sakarya'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
18 Ocak 2020 12:36		 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 138'inci gününde
18 Ocak 2020 11:41
FETÖ elebaşı imzalı saat kullanan 'bölge imamının' yalanları çürütüldü
18 Ocak 2020 11:15		 DEAŞ ile bağlantısı bulunduğu iddiasıyla 2 kişi sınır dışı edildi
18 Ocak 2020 11:10
Fatsa Ticaret Borsası Başkanı FETÖ'den tutuklandı
18 Ocak 2020 10:44		 Darbeci Korgeneral'i tahliye eden hakimlerde FETÖ izi
18 Ocak 2020 06:50
FETÖ'den adliyeye sevk edilen 106 askerden 82'si tutuklandı
18 Ocak 2020 01:36		 Şanlıurfa'da 20 kilogram patlayıcı bulunan otomobil imha edildi
17 Ocak 2020 23:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:09 - Nedim Şener ve Sevilay Yılman arasında gerginlik!18:05 - TCDD'den 'kurumun satılacağı' iddialarına yanıt18:01 - Yargı reformuyla avukatlar yılda 360 bin dosya sahibi oldu17:57 - Fatih'te intihar eden 4 kardeşe 'Robin Hood' yardımı17:53 - Liseli Sinem, 10 gündür kayıp17:49 - İran, uçağının kara kutusunu Ukrayna'ya gönderecek17:45 - Atlı polislerin geçidi turistlerden büyük ilgi gördü17:42 - Şehit Sözleşmeli Er Altınayak, Konya'da toprağa verildi17:40 - Yabancı öğretim elemanı istihdamı esaslarını yeniden belirlendi17:36 - Türkiye, İdlib'den kaçan Suriyeliler için 9 kamp kurdu
17:34 - THY, kadın pilot sayısında 211 ile tarihi rekor kırdı17:30 - Özel Harekat Şubesi polisleri Suriye'ye uğurlandı17:28 - TBMM Başkanı, R. Ecevit'in vasiyeti için Erdoğan ile görüştü17:26 - Firari Hakan Şükür: Dolandırıldım, tüm birikimim gitti17:22 - Terör örgütünün lider kadrosu sürekli yer değiştiriyor17:18 - Çocukken keçi otlattığı tepeye hayalini kurduğu tesisi yaptı17:14 - Bakkalın veresiye defterini satın alıp tüm borçları sildi17:10 - 'İnsanların açlık çektiği bir dünya, kimse için güvenli değil'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Metropoll'ün anketine göre 3 parti barajı aşıyor
Öğretmen anne oğlunu öldürüp, kendini astı
İnfaz paketinin detayları ortaya çıktı
Darbeci Korgeneral'i tahliye eden hakimlerde FETÖ izi
İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Kılıçdaroğlu: Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmeli
Müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı
Rumlar Rahşan Ecevit'in vefatını son dakika olarak duyurdu
Sabiha Gökçen'de uyku kabinleri hizmete girdi
Erdoğan duyurdu: Ulaşım 35 dakikada sağlanacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
duygusala bağlamak 2
Kanal istanbul bu şahsın konusu değil 2
kete 1
Rahşan Ecevit 1
müstakil ev 2
Cehalet konuşurken akıl güler 1
çocuğunun karnesini paylaşan ebeveyn 4
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 1
eren derdiyok 1
Mavi gün 2
SON İLANLAR
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 2 İşçi Alacak
Elazıg İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aksaray Ağaçören Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 22 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam