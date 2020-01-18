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Liseli Sinem, 10 gündür kayıp
İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan Sinem Tapkın'dan (15), 10 gündür haber alınamıyor. Endişeli ailesi, yerini bilenlerin ya da görenlerin haber vermesini istedi.
|18 Ocak 2020 17:53
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İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan Sinem Tapkın'dan (15), 10 gündür haber alınamıyor. Endişeli ailesi, yerini bilenlerin ya da görenlerin haber vermesini istedi.
Lise öğrencisi Sinem Tapkın, ailesine bir mektup bırakarak 10 gün önce ortadan kayboldu. Sinem Tapkın'ın bıraktığı mektupta, "Böyle bir şey yapmak istemezdim. Hepinizi çok seviyorum. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın" yazdığı öğrenildi.
Kızının hayatından endişe eden ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Geçen zamana rağmen Sinem Tapkın'a ulaşılamadı. Baba Nevzat Tapkın, "Oldukça endişeliyim. Kızımın bulunmasını istiyorum.
Sinem'i gören ya da nerede olduğunu bilenler, 155 polis ihbar hattına bilgi verebilirler" dedi.
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