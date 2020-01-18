Şehit Sözleşmeli Er Altınayak, Konya'da toprağa verildi
|18 Ocak 2020 17:42
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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombasıyla yaralanması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.
Konya Havalimanı'ndan alınan şehit Altınayak'ın naaşı, kara yoluyla memleketi Ilgın'a getirildi.
Şehidin ilçeye bağlı Dığrak Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Altınayak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, mahalledeki tören alanına getirildi.
Burada şehidin babası Mehmet ile kardeşi Muhammet Altınayak'ın güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Şehidin bazı yakınlarını ise protokol üyeleri teselli etmeye çalıştı.
Fevzi Altınayak'ın naaşı, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Vali Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun, Abdullah Ağralı, Hacı Ahmet Özdemir ve Tahir Akyürek ile CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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