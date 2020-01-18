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Atlı polislerin geçidi turistlerden büyük ilgi gördü

Atlı polisler İstiklal Caddesi boyunca devriye gezdi. Atlı polisleri gören yerli ve yabancı turistler fotoğraf makinelerine sarıldı, bol bol fotoğraf çektirdi.
 18 Ocak 2020 17:45
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Atlı polislerin geçidi turistlerden büyük ilgi gördü

Atlı polisler İstiklal Caddesi boyunca devriye gezdi. Atlı polisleri gören yerli ve yabancı turistler fotoğraf makinelerine sarıldı, bol bol fotoğraf çektirdi.

İstanbul Emniyetine bağlı atlı polis birlikleri Beyoğlu İstiklal Caddesi boyunca devriye gezdi. Caddede yürüyen yerli ve yabancı turistler karşılarında atlı polisleri görünce hem şaşırdı hem de onlara yoğun ilgi gösterdi. Kimi atları sevdi, kimi ise atlı polislerin yanına giderek fotoğraf çektirdi ve öz çekim yaptı. Atlı polislerin cadde üzerinde nostaljik tramvay eşliğinde yürüdüğü anlarda ise ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Atlı polislerin İstiklal Caddesi'ndeki devriyesi yerli ve yabancı turistlerin merak ve hayranlık dolu bakışları arasında son buldu.
İhlas Haber Ajansı
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