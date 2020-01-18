56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun etapları belli oldu
|18 Ocak 2020 18:29
|Yazdır
Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2020) etapları belli oldu.
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, AA muhabirine, 12-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek TUR 2020'nin etaplarını açıkladı.
Start ve finişine İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun etapları şöyle:
1. etap: İstanbul Beykoz-Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi (186 kilometre)
2. etap: Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi-İznik-Bursa Uludağ Milli Parkı (194 kilometre)
3. etap: Bursa-Balıkesir Gar (179 kilometre)
4. etap: Balıkesir Atatürk Parkı-Ayvalık Marina (129 kilometre)
5. etap: Ayvalık Cunda-Çanakkale Truva Atı (187 kilometre)
6. etap: Çanakkale Şehitler Abidesi-Uçmakdere-Tekirdağ Sahil (206 kilometre)
7. etap: Tekirdağ Sahil-Lüleburgaz-Edirne Selimiye Camii (145 kilometre)
8. etap: Lüleburgaz-Çorlu-Silivri-İstanbul Sultanahmet (167 kilometre)
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Galatasaray Başkanı'ndan 'Arda Turan' açıklaması
18 Ocak 2020 15:15
|Artık tribünlere ayakta seyirci alınabilecek
17 Ocak 2020 16:59
|Süper Lig, 2018'de Avrupa'nın en fazla zarar eden ligi
17 Ocak 2020 14:52
|Merakla beklenen transfer tamamlandı! Arda Turan'ın takımı belli oldu
17 Ocak 2020 14:12
|Fenerbahçe Sportif Direktörü istifa etti
16 Ocak 2020 12:40
|Arda Turan Galatasaray ile anlaştı, bedavaya oynayacak!
16 Ocak 2020 10:25
|Beşiktaş, Erzurum'da dondu kaldı
15 Ocak 2020 20:26
|Ali Koç, Şenol Güneş'in elini sıktı mı? İşte olayın aslı
15 Ocak 2020 15:03
|Başkan Berna Gözbaşı : Kimse Kayserispor'a operasyon çekemez!
15 Ocak 2020 08:20
|Merih Demiral, 6-7 ay sahalardan uzak kalacak
14 Ocak 2020 23:31