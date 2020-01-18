MSB: Rasulayn Hastanesi çocuklara şifa dağıtmaya başladı
|18 Ocak 2020 19:10
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn Hastanesinin Suriyeli çocuklara şifa dağıtmaya başladığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından, TSK'nin Rasulayn Hastanesinde verdiği hizmetlerin yer aldığı bir video paylaşıldı.
"Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn Hastanesi Suriyeli çocuklara şifa dağıtmaya başladı. Hizmete sunulan çocuk servisi sayesinde Suriyeli çocuklar artık daha sağlıklı." açıklamasıyla yayınlanan videoda, hizmet alan hasta çocukların annelerinin mesajlarına da yer verildi.
- Suriyeli anneler hastane hizmetinden memnun
Videoda Suriyeli bir anne, Türk askerine güvendiklerini ve hizmetten memnun olduklarını belirtirken, bir başka anne ise duygularını, "Bizi daha emniyetli hale getirdiler. Çocuklara olan sevgileri çok güzel. Allah'a çok şükür memnunuz. Her şey çok iyi, çok vicdanlı insanlar." sözleriyle dile getiriyor.
Bir başka anne de her şeyin yolunda olduğunu ifade ederek, "Hastanenin yapılması çok iyi oldu. Çok cana yakın insanlar. Çocuklara karşı çok iyiler. İnsanlar çok memnun. Her şey yolunda." ifadelerini kullanıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Erdoğan, Metro Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu
18 Ocak 2020 19:14
|Bahçeli'den yerli oto yorumu: Almak isterim
18 Ocak 2020 18:13
|Nedim Şener ve Sevilay Yılman arasında gerginlik!
18 Ocak 2020 18:09
|TCDD'den 'kurumun satılacağı' iddialarına yanıt
18 Ocak 2020 18:05
|Türkiye, İdlib'den kaçan Suriyeliler için 9 kamp kurdu
18 Ocak 2020 17:36
|TBMM Başkanı, R. Ecevit'in vasiyeti için Erdoğan ile görüştü
18 Ocak 2020 17:28
|'İnsanların açlık çektiği bir dünya, kimse için güvenli değil'
18 Ocak 2020 17:10
|R, Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defni için yasa teklifi hazırlandı
18 Ocak 2020 16:33
|CHP İl Başkanı ile 24 il yöneticisi görevden alındı
18 Ocak 2020 16:29
|Kılıçdaroğlu, TOGG heyetini kabul etti
18 Ocak 2020 16:21