Kalkan balığının fiyatı dudak uçuklatıyor
|18 Ocak 2020 19:28
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Karadeniz'de avlanan 3 kilo 640 gram ağırlığındaki kalkan balığı 985 liradan alıcısını bekliyor.
Samsun'da havaların kötü gitmesi nedeniyle balık fiyatlarında son günlerde bir artış yaşandı. Fiyatının ucuzlaması beklenen hamsi bugün pahalılaşarak 15 liradan alıcı buldu. Tezgahlardaki en ucuz balık hamsi olurken bir en pahalı balıksa kalkan balığı oldu. Bir balıkçının tezgahında yer alan 3 kilo 640 gram ağırlığındaki kalkan balığı 270 lira kilo fiyatı ile 985 liradan satılıyor. Tezgahtaki diğer balıklarda ise mezgit 40 TL, hamsi 15 TL, somon 30 TL, tirsi 20 TL, çupra 35 TL, levrek 25 TL, kötek 25 TL, zargan 25 TL, deniz levreği 50 TL, deniz çuprası 70 TL ile kilo fiyatı ile alıcı bekliyor.
Balıkçı İsmail Balcıoğlu, "İki gündür balık ucuzdu bugün pahalılaştı. Hamsi 2 gün önce 5 liradan başladı. Dün 7 liradan satıldı ancak bugün kilosu 15 lira oldu. Mezgitte artış var. 20 liralık mezgitler 40 lira oldu. Artışın sebebi havaların kötü gitmesi nedeniyle denizdeki fırtınalardan dolayı balığa çıkamamamız. En ucuz balık şu an hamsi, tirsi ve levrekler. En pahalı balıksa kalkan balığı. Kilosu 270 lira. Bu tuttuğumuz 3 kilo 640 gram bir balık aşağı yukarı bin lira tutuyor. Almak isteyenin bin lirayı gözünden çıkartması gerek. Hatır balığıdır kolay kolay kimse yiyemez. Zor bulunur. Nesli tükenmek üzere olan bir balık ve çok lezzetli o yüzden değerlendi. Ne kadar büyükse fiyatı o kadar fazla oluyor" dedi.
Balıkçı Mustafa Çabuk ise, "2 gün önce güzel balık çıkıyordu. Hamsinin fiyatı da ucuzlamıştı ama havaların kötü gitmesi balığı etkiledi" şeklinde konuştu.
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