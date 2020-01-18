1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenlere şiddet davası sanığı: Darp etmedim, ayaklarıma sarıldı

Ankara'da, anaokulu öğretmenleri Asuman Y. ve Yasemin Ş.'yi sınıfta çocukların gözü önünde darbettiği suçlamasıyla eşi ve gelini ile birlikte tutuksuz yargılanan okulun ortağı Nadir E., duruşmadaki savunmasında, "Darbetmedim, kendisini yere atıp ayaklarıma sarıldı" dedi.
 18 Ocak 2020 19:33
Yazdır
Öğretmenlere şiddet davası sanığı: Darp etmedim, ayaklarıma sarıldı

Ankara'da, anaokulu öğretmenleri Asuman Y. ve Yasemin Ş.'yi sınıfta çocukların gözü önünde darbettiği suçlamasıyla eşi ve gelini ile birlikte tutuksuz yargılanan okulun ortağı Nadir E., duruşmadaki savunmasında, "Darbetmedim, kendisini yere atıp ayaklarıma sarıldı" dedi.

Geçen yıl meydana gelen olayda, Asuman Y. ve Yasemin Ş., anlaşmazlık yaşadıkları ortakları Fatma Gül E, eşi Nadir E. ve gelinleri Neslihan E. tarafından, anaokulundaki sınıfta çocukların gözü önünde darbedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Nadir E., aldığı darbelerle yere düşen Asuman Y.'yi dövdü. Olayın ardından tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine Nadir E.hakkında, 'hakaret', 'yağmaya teşebbüs', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', Fatma Gül E. ve gelini Neslihan E. hakkında, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından, Asuman Y. ve Yasemin Ş. hakkında ise 'basit yaralama' ve 'haksız fiil nedeniyle karşılıklı hakaret' suçlarından dava açıldı.

'KENDİNİ YERE ATTI, BACAKLARIMA SARILDI'

Ankara 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki sanıklar Asuman Y, Yasemin Ş., Nadir E. ve Fatma Gül E. ile taraf avukatları katıldı. Müşteki sanık Neslihan E. ise sağlık sorunları nedeniyle mahkemeye mazeret dilekçesi sunarak katılmadı. Savunmasını yapan Nadir E., eşinin ortakları ile anlaşmazlık yaşadığını, olay günü Asuman Y.'nin kendisine hakaret ettiğini ileri sürerek, "Bu olayların yaşanması için komplo kurmuşlar. Tartışma çıkarıp bunu cep telefonuyla kaydediyorlardı. Ben görüntü almasını engellemek için üzerine gittiğimde kendini yer attı. Ben de gayri ihtiyari üzerine eğildim. Bu sırada gözümde bir acı hissettim. Telefonu almak için gelen Yasemin Ş.'nin gözüme biber gazı sıktığını anladım. Ayağa kalkıp sınıftan çıkmak istedim. Ayaklarıma sarılıp bırakmadı. Kurtulmaya çalıştım ancak bırakmadı. Ben de kendisini tutup sağa sola zarar vermesini engellemek istedim" dedi.

Müşteki sanık Fatma Gül E. da savunmasında, Yasemin Ş.'nin kendilerine biber gazı sıktığını, Asuman Y.'nin tartışma sırasında kendini yere attığını, kesinlikle darp olayı yaşanmadığını ileri sürdü.

'OKULU AİLE ŞİRKETİ YAPMAK İSTİYORLARDI'

Müşteki sanıklar Asuman Y. ve Yasemin Ş. de, Fatma Gül E. ve eşi Nadir E.'nin okuldaki hisselerini almaya çalıştıklarını, şirketi aile şirketine döndürmeye çalıştıkları için aralarında uzun süredir anlaşmazlık olduğunu söyledi. Olay günü ilk olarak sabah saatlerinde gelinleri müşteki sanık Neslihan E. ile tartışma yaşadıklarını, bunun üzerine okula çağrılan Nadir E.'nin eşi ve geliniyle birlikte kendilerini darbettiğini ileri sürdüler. Ayrıca Asuman Y. dövülmesinin ardından Nadir E., eşi ve gelininin sınıftan çıkmasına izin vermediğini söyledi. Yasemin Ş. de iddia edildiği gibi kimseye biber gazı sıkmadığını ifade etti.

Müşteki sanıkların savunmaları ardından mahkeme tanıkları dinledi. Tanık ifadelerinin ardından duruşma ertelendi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ponzi Arzu'dan tutuklama kararına itiraz
18 Ocak 2020 19:23		 O anaokulunun avukatından 'kurgu' iddiası
18 Ocak 2020 19:18
Çöp kamyonundaki cesetle ilgili 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
17 Ocak 2020 12:37		 Yozgat'ta 16 parça tarihi eser ele geçirildi
17 Ocak 2020 12:20
Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı
16 Ocak 2020 21:16		 10 yaşındaki oğluna TIR kullandıran babaya gözaltı
16 Ocak 2020 19:15
Beraat etmişti, hakkında yakalama kararı çıkarıldı
15 Ocak 2020 23:11		 'Toplu istismar' davasında öğretmene 300 yıl hapis istemi
15 Ocak 2020 19:23
Tacizcisini öldüren babasına verilen cezaya tepki gösterdi
14 Ocak 2020 20:14		 59 ilde uyuşturucu operasyonu: 703 şüpheli yakalandı
14 Ocak 2020 19:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:33 - Öğretmenlere şiddet davası sanığı: Darp etmedim, ayaklarıma sarıldı19:28 - Kalkan balığının fiyatı dudak uçuklatıyor19:23 - Ponzi Arzu'dan tutuklama kararına itiraz19:18 - O anaokulunun avukatından 'kurgu' iddiası19:14 - Erdoğan, Metro Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu19:10 - MSB: Rasulayn Hastanesi çocuklara şifa dağıtmaya başladı18:33 - 'Kahvaltı, Dr. Mehmet Öz'ün alanı değil, konuşmasın'18:29 - 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun etapları belli oldu18:25 - Mansur Yavaş'ın acı günü18:21 - Kartopu oynarken yanan çocuklara doku nakli yapılacak
18:17 - Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın karnesini verdi!18:13 - Bahçeli'den yerli oto yorumu: Almak isterim18:09 - Nedim Şener ve Sevilay Yılman arasında gerginlik!18:05 - TCDD'den 'kurumun satılacağı' iddialarına yanıt18:01 - Yargı reformuyla avukatlar yılda 360 bin dosya sahibi oldu17:57 - Fatih'te intihar eden 4 kardeşe 'Robin Hood' yardımı17:53 - Liseli Sinem, 10 gündür kayıp17:49 - İran, uçağının kara kutusunu Ukrayna'ya gönderecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Metropoll'ün anketine göre 3 parti barajı aşıyor
Öğretmen anne oğlunu öldürüp, kendini astı
İnfaz paketinin detayları ortaya çıktı
İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Kılıçdaroğlu: Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmeli
Darbeci Korgeneral'i tahliye eden hakimlerde FETÖ izi
Müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı
Mansur Yavaş'ın acı günü
Rumlar Rahşan Ecevit'in vefatını son dakika olarak duyurdu
Müşteriye 'elit hanzo' diyen şef tazminatsız kovuldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masrafa girmek 1
Cehalet konuşurken akıl güler 1
17.01.2020 galatasaray'in vergi borçlarının kaldırılması 1
18.01.2020 gaziantep fk vs fenerbahçe maçı 3
250 gram. 2
kürt milletine kaderini tayin hakkı verilmelidir 3
moğollar 3
emrivaki 1
Ötüken 1
ulaşgkc 1
SON İLANLAR
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 2 İşçi Alacak
Elazıg İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aksaray Ağaçören Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 22 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam