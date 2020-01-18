Cenk Tosun, Crystal Palace formasıyla ilk golünü attı
|18 Ocak 2020 19:48
|Yazdır
Milli futbolcu Cenk Tosun'un takımı Crystal Palace deplasmanda karşılaştığı Manchester City ile 2-2 berabere kaldı. Cenk 39. dakikada attığı golle yeni takımında golle tanıştı.
Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City ile Crystal Palace, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Crystal'da milli futbolcu Cenk Tosun mücadeleye 11'de başladı. Konuk ekip, ilk yarıyı Cenk'in 39. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ev sahibi takım, 82. dakikada Sergio Agüero'nun golü ile eşitliği yakaladı. Müsabakanın 87. dakikasında yine sahneye çıkan Agüero takımını 2-1 öne geçirdi. 90. dakikada Crystal, Palace Fernandinho'nun kendi kalesine attığı golle skoru 2-2 yaptı ve maç böyle sona erdi.
Müsabakada 81 dakika sahada kalan Cenk, yeni takımı ile ikinci maçında golle tanışmış oldu. Milli futbolcu ayrıca Mustafa İzzet, Tuncay Şanlı ve Tugay Kerimoğlu'nun ardından Premier Lig'de 10 gole ulaşan 4. türk futbolcu oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Medipol Başakşehir'de yenilmezlik serisi 16 maça çıktı
18 Ocak 2020 19:58
|56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun etapları belli oldu
18 Ocak 2020 18:29
|Galatasaray Başkanı'ndan 'Arda Turan' açıklaması
18 Ocak 2020 15:15
|Artık tribünlere ayakta seyirci alınabilecek
17 Ocak 2020 16:59
|Süper Lig, 2018'de Avrupa'nın en fazla zarar eden ligi
17 Ocak 2020 14:52
|Merakla beklenen transfer tamamlandı! Arda Turan'ın takımı belli oldu
17 Ocak 2020 14:12
|Fenerbahçe Sportif Direktörü istifa etti
16 Ocak 2020 12:40
|Arda Turan Galatasaray ile anlaştı, bedavaya oynayacak!
16 Ocak 2020 10:25
|Beşiktaş, Erzurum'da dondu kaldı
15 Ocak 2020 20:26
|Ali Koç, Şenol Güneş'in elini sıktı mı? İşte olayın aslı
15 Ocak 2020 15:03