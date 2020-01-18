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Medipol Başakşehir'de yenilmezlik serisi 16 maça çıktı

Süper Lig'in ilk iki haftasında oynadığı maçları kaybeden ve sezona kötü bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, daha sonraki 16 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.
 18 Ocak 2020 19:58
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Medipol Başakşehir'de yenilmezlik serisi 16 maça çıktı

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 4-1 yenen Medipol Başakşehir, puanını 36'ya yükseltti.

Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden turuncu-lacivertli ekip, lider Demir Grup Sivasspor ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi.

Medipol Başakşehir, gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Demba Ba, Fenerbahçe maçında yok

Medipol Başakşehir'in Senegalli golcüsü Demba Ba, BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Bu sezon ligdeki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen deneyimli futbolcu, takımının gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

Yenilmezlik serisi 16 maça çıktı

Süper Lig'in ilk iki haftasında oynadığı maçları kaybeden ve sezona kötü bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, daha sonraki 16 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Turuncu-lacivertli ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek, yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı.

İstanbul ekibi, bu süreçte oynadığı 16 maçta 10 galibiyet alırken, 6 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

Başakşehir'den son 3 maçta 13 gol

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta fileleri 13 kez havalandırdı.

Ligin 16. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 4-1 yenen turuncu-lacivertli takım, ilk yarının son maçında Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti.

Malatyaspor kalesine de 4 gol gönderen İstanbul ekibi, 3 maçta 13 gole ulaştı. Medipol Başakşehir, ligdeki gol sayısını da 36'ya yükseltti.
Anadolu Ajansı
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