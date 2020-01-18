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Erdoğan, 150. yurt dışı ziyaretini Almanya'ya yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanlığı görevine başladığı 2014'ün Ağustos ayından bugüne kadar, 77 ülkeyi ziyaret etti, bazıları birden fazla ülkeyi içeren 101 yurt dışı programına katıldı.
 18 Ocak 2020 20:09
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Erdoğan, 150. yurt dışı ziyaretini Almanya'ya yapacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak 150. resmi yurt dışı ziyaretini Almanya'ya gerçekleştirecek.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, diğer ülkelerle ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri ele almak üzere yürüttüğü "lider diplomasisi", uluslararası temaslarının önemli bir bölümünü oluşturan yurt dışı resmi ziyaretlerine de yansıdı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı görevine başladığı 2014 yılının Ağustos ayından bugüne kadar, bazıları birden fazla ülkeyi içeren 101 yurt dışı programına çıktı ve 149 resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Berlin'de 19 Ocak'taki Libya konulu zirveye katılmak üzere Almanya'ya yapacağı ziyaret, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 150. resmi gezisi olacak.

77 ülkeye ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez doğrudan halkın oylarıyla 10 Ağustos 2014'te cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, bugüne kadar bazılarını birden fazla olmak üzere 77 farklı ülkeyi ziyaret etti.

İlk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştiren Erdoğan, 5,5 yıllık sürede Rusya'ya 12, ABD'ye 9, Azerbaycan'a 7 ve Katar'a 6 kez gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu dönem boyunca, Fransa ve Suudi Arabistan'ı 5'er, Belçika, KKTC, Kuveyt ve Çin'i 4'er, Almanya, Bosna Hersek, Birleşik Krallık, İran ve Pakistan'ı 3'er, Macaristan, Türkmenistan, Cezayir, Tunus, Somali, Ukrayna, Sırbistan, Japonya, Özbekistan ve Polonya'yı da 2'şer kez ziyaret etti.

Erdoğan, ayrıca Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada toplam 54 ülkeye de birer kez ziyaret gerçekleştirdi.

Çok boyutlu diplomasi

Yurt dışı ziyaretlerinde çok sayıda ikili ve heyetler arası görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret edilen ülkelerin çoğunda Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarına da Türk heyetinin başkanı olarak katıldı.

Birleşmiş Milletler, NATO, G-20, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türk Konseyi gibi uluslararası kuruluşların zirve, toplantı ve konferanslarına iştirak eden Erdoğan, bu programlara katılan pek çok ülkenin hükümet ve devlet başkanlarıyla da ikili ve heyetler arası görüşmeler icra etti.

Yurt dışı ziyaretlerinin birçoğunda resmi görüşmelerinin dışında ilgili ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen programlara katıldı.

Erdoğan göreve geldiği yıl 5 ayda 12 ülkeye gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağustos 2014'te göreve gelmesinden sonra yıl sonuna kadar 12 ülkeyi ziyaret etti. KKTC, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Katar, ABD, Afganistan, Letonya, Estonya, Fransa, Türkmenistan, Cezayir ve Ekvator Ginesi, Erdoğan'ın 2014 yılında gittiği ülkeler oldu.

Erdoğan 33 kez yurt dışına çıktığı 2015'te Suudi Arabistan'ı 3, KKTC, Belçika ve Fransa'yı da 2'şer kez ziyaret ederken, Etiyopya, Cibuti, Somali, Kolombiya, Küba, Meksika, Ukrayna, Slovenya, Slovakya, Romanya, İran, Kazakistan, Kuveyt, Almanya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Azerbaycan, Çin, Endonezya, Pakistan, Rusya, Japonya, Katar ve Türkmenistan'a da gitti.

ABD'ye 2016'da 3 ziyaret

Erdoğan, 2016'da ilk ziyaretlerini Şili, Peru, Ekvador, Senegal, Fildişi Sahili, Gana, Nijerya ve Gine'ye yaptı. ABD'yi 3 kez ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı yıl ayrıca Azerbaycan, Hırvatistan, Uganda, Kenya, Somali, Polonya, Rusya, Çin, Belarus, Pakistan ve Özbekistan ziyaretlerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017'de Rusya'ya 4, Katar ve Kuveyt'e 3'er, ABD ve Suudi Arabistan'a 2'şer kez olmak üzere 34 ziyaret düzenledi.

Erdoğan'ın 2017'de ziyaret ettiği ülkeler arasında Tanzanya, Mozambik, Madagaskar, Bahreyn, Pakistan, Hindistan, Çin, Belçika, Almanya, Ürdün, Kazakistan, İran, Ukrayna, Sırbistan, Polonya, Azerbaycan, Yunanistan, Sudan, Çad ve Tunus da yer aldı.

2018'de 30 yurt dışı ziyaret

Erdoğan, 2018'de 30 yurt dışı ziyarette bulundu. Fransa ve Azerbaycan'a 2'şer kez giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl Vatikan, İtalya, Cezayir, Moritanya, Senegal, Mali, Bulgaristan, Özbekistan, Güney Kore, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, KKTC, Belçika, Güney Afrika, Zambiya, Kırgızistan, İran, Rusya, ABD, Almanya, Macaristan, Moldova, Fransa, Arjantin, Paraguay, Venezuela'yı da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019'da 14 ülkeye ziyaret düzenledi. Rusya'da 5 kez, ABD'de 2 kez de temaslarda bulunan Erdoğan, geçen yıl ayrıca Tacikistan, Japonya, Çin, Bosna Hersek, Sırbistan, Azerbaycan, Macaristan, Katar, Birleşik Krallık, İsviçre ve Malezya'ya giden Erdoğan, yılın son ziyaretini ise Tunus'a yaptı.
Anadolu Ajansı
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