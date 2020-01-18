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Mehmetçiğin 'can dostları' zorlu eğitimden geçiyor

Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında mayın ve bomba arama, keşif gibi önemli görevler üstlenen dedektör köpekler, Bursa'da zorlu eğitimlerden geçerek operasyonlarda görev alıyor.
 18 Ocak 2020 20:20
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Mehmetçiğin 'can dostları' zorlu eğitimden geçiyor

Mehmetçiğin terörle mücadelesinde önemli görevler üstlenen dedektör köpekler, henüz yavruyken başladıkları eğitimlerinde zorlu aşamaları geçerek göreve hazır hale geliyor.

Mehmetçiğin riskli bölgelerdeki operasyonlarının yanı sıra Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında mayın ve bomba arama, keşif gibi görevleri yerine getiren askeri köpekler, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında büyük özen ve özveriyle yetiştiriliyor.

Köpekler, henüz yavruyken başlayan eğitimlerinin ardından uçaklarla görev birliklerine sevk ediliyor. Mehmetçiğin can dostları, görev yaptıkları yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda etkin rol oynuyor.

Yeteneklerine göre ayrılıyorlar

Özel görevler için Köpek Üretim ve Bakım Bölük Komutanlığında damızlık olarak ayrılan ve ırklarının en iyi özelliklerini taşıyan köpeklerin yavruları seçiliyor. Yavruların bakımları, doğdukları andan itibaren büyük titizlikle gerçekleştiriliyor.

Mehmetçiğin "can dostları" zorlu eğitimden geçiyor

Anneleriyle birlikte özel alanlarda yerleştirilen yavru köpeklerin sağlık durumları 7 gün 24 saat uzman personelce kamera sistemleriyle gözlemleniyor.

Köpekler, eğitim için en elverişli çağa ulaşmalarıyla Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığına bağlı mayın arama, bomba arama, narkotik madde arama, arama kurtarma, takip, devriye ve keşif eğitim takımlarının uzman eğiticilerince test ediliyor.

Test sonucunda yeteneklerine göre kategorilendirilen köpekler, seçildikleri takımlarda uyum döneminden geçiriliyor.

Hassas görevleri sırasında karşılaşacakları engellere, insanlara, motorlu araçlara ve mekanlara karşı alıştırılan köpekler, temel ve ileri itaat eğitimlerine tabi tutuluyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar göreve hazır hale geliyor.

Köpekler birliklerine gitmeden önce orada gece gündüz, her koşulda birlikte görev yapacakları uzman erbaşlarla eşleştiriliyor. Kullanıcı ve köpek eşleştirmesinde iki tarafın da özellikleri, karakterleri dikkate alınıyor.

Kullanıcılarıyla vakit geçirmeye başlayan can dostların, onlarla aralarında özel bağ kuruluyor. Bu bağın ardından kullanıcı uzman erbaşlar ve özel köpekleri, uçaklarla görev yapacakları birliklere uğurlanıyor.

Anadolu Ajansı
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