1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Teknisyen Necdet 10 yıldır güvercinleri besliyor

Edirne'de yaşayan teknisyen Necdet Çiçek, yaklaşık 10 yıldır özellikle kış aylarında kentteki güvercinlere yem veriyor.
 18 Ocak 2020 20:31
Yazdır
Teknisyen Necdet 10 yıldır güvercinleri besliyor

Bir kurumda teknisyen olarak çalışan Çiçek, her gün erken saatlerde satın aldığı yemleri, kentin çeşitli noktalarında toplanan yüzlerce güvercinin önüne atıyor.

Özellikle kış aylarında güvercinlerin "dan dostu" olan Çiçek, fırsat buldukça diğer hayvanlara da mama alıyor.

Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çoğunlukla Saraçlar Caddesi'nde toplanan güvercinleri beslediğini söyledi.

Sokak hayvanlarının kış aylarında yiyecek bulmakta zorlandığını belirten Çiçek, "Bunların ağzı var dili yok. Her vatandaş bunlarla ilgilense hayvanlar aç kalmaz." dedi.

Çiçek, yaklaşık 10 yıldır güvercinlere yem verdiğini, maaşının bir kısmını hayvanlar için harcadığını ifade etti.

Herkesin sokak hayvanlarına ilgi göstermesini isteyen Çiçek, "Çevreye duyarlı olmak lazım. Kimsenin annesini, babasını, memleketini seçme hakkı yok. Kuş gibi bir bedenin içerisinde yaratılsaydık ne olacaktı. Ağzın yok, dilin yok, soğukta donuyorsun, yiyecek yok... Ben böyle düşünüyorum. Bazen bana kuşlara çok fazla baktığım için deli diyorlar. " diye konuştu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Doğu'da nehir ve göller dondu, araçlar çalışmadı
18 Ocak 2020 21:13		 8 yaşındaki Hafza, ilk karnesini şehit babasına götürdü
18 Ocak 2020 21:08
TRT'nin acı kaybı
18 Ocak 2020 21:03		 Başkent metrosunun 'sevimli' güvenlikçileri
18 Ocak 2020 19:53
Mansur Yavaş'ın acı günü
18 Ocak 2020 18:25		 Kartopu oynarken yanan çocuklara doku nakli yapılacak
18 Ocak 2020 18:21
Fatih'te intihar eden 4 kardeşe 'Robin Hood' yardımı
18 Ocak 2020 17:57		 Şehit Sözleşmeli Er Altınayak, Konya'da toprağa verildi
18 Ocak 2020 17:42
Çocukken keçi otlattığı tepeye hayalini kurduğu tesisi yaptı
18 Ocak 2020 17:18		 Bakkalın veresiye defterini satın alıp tüm borçları sildi
18 Ocak 2020 17:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:23 - Yalova'da Roma dönemine ait 862 sikke ele geçirildi21:18 - Müdürün sahiplendiği sokak kedisi okulun maskotu oldu21:13 - Doğu'da nehir ve göller dondu, araçlar çalışmadı21:08 - 8 yaşındaki Hafza, ilk karnesini şehit babasına götürdü21:03 - TRT'nin acı kaybı20:58 - Hamsi, fiyatı ile enflasyona meydan okudu20:53 - Driftten yakalandı, ehliyetine 2035'e kadar el konuldu20:47 - FETÖ'den tutuklusu Ticaret Borsası Başkanı'na tahliye20:41 - Veterinerlerden 'ölü kuşlara dokunmayın' uyarısı20:36 - Hidrojen enerjisi için 'altyapı' vurgusu
20:31 - Teknisyen Necdet 10 yıldır güvercinleri besliyor20:26 - İstanbul Havalimanı'ndan DHMİ'ye ek ödeme20:20 - Mehmetçiğin 'can dostları' zorlu eğitimden geçiyor20:14 - Yarıyıl tatilindeki trafik tedbirleri artırıldı20:09 - Erdoğan, 150. yurt dışı ziyaretini Almanya'ya yapacak20:04 - Bu yıl uygulanacak kamu sosyal tesis ücretleri belirlendi19:58 - Medipol Başakşehir'de yenilmezlik serisi 16 maça çıktı19:53 - Başkent metrosunun 'sevimli' güvenlikçileri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Metropoll'ün anketine göre 3 parti barajı aşıyor
İnfaz paketinin detayları ortaya çıktı
Mansur Yavaş'ın acı günü
Öğretmen anne oğlunu öldürüp, kendini astı
Kılıçdaroğlu: Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmeli
İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Darbeci Korgeneral'i tahliye eden hakimlerde FETÖ izi
Müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı
Müşteriye 'elit hanzo' diyen şef tazminatsız kovuldu
Rumlar Rahşan Ecevit'in vefatını son dakika olarak duyurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Betül kaçar 1
Özgürlük 1
Kanal istanbul bu şahsın konusu değil 2
Nazire yapmak 1
çayın vazgeçilmezliği 2
Prokrustes sendromu 2
Cehalet konuşurken akıl güler 1
18.01.2020 gaziantep fk vs fenerbahçe maçı 3
Vekillere 007 ajandası 2
narkotik şube 1
SON İLANLAR
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 2 İşçi Alacak
Elazıg İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aksaray Ağaçören Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 22 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam