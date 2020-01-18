Teknisyen Necdet 10 yıldır güvercinleri besliyor
|18 Ocak 2020 20:31
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Bir kurumda teknisyen olarak çalışan Çiçek, her gün erken saatlerde satın aldığı yemleri, kentin çeşitli noktalarında toplanan yüzlerce güvercinin önüne atıyor.
Özellikle kış aylarında güvercinlerin "dan dostu" olan Çiçek, fırsat buldukça diğer hayvanlara da mama alıyor.
Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çoğunlukla Saraçlar Caddesi'nde toplanan güvercinleri beslediğini söyledi.
Sokak hayvanlarının kış aylarında yiyecek bulmakta zorlandığını belirten Çiçek, "Bunların ağzı var dili yok. Her vatandaş bunlarla ilgilense hayvanlar aç kalmaz." dedi.
Çiçek, yaklaşık 10 yıldır güvercinlere yem verdiğini, maaşının bir kısmını hayvanlar için harcadığını ifade etti.
Herkesin sokak hayvanlarına ilgi göstermesini isteyen Çiçek, "Çevreye duyarlı olmak lazım. Kimsenin annesini, babasını, memleketini seçme hakkı yok. Kuş gibi bir bedenin içerisinde yaratılsaydık ne olacaktı. Ağzın yok, dilin yok, soğukta donuyorsun, yiyecek yok... Ben böyle düşünüyorum. Bazen bana kuşlara çok fazla baktığım için deli diyorlar. " diye konuştu.
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