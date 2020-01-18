1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Veterinerlerden 'ölü kuşlara dokunmayın' uyarısı

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Küçükçekmece Gölü kıyısı ve Beylikdüzü'nde kuş ölümleri yaşandığını belirterek, vatandaşların ölü kuşlara dokunmaması uyarısı yaptı.
 18 Ocak 2020 20:41
Yazdır
Veterinerlerden 'ölü kuşlara dokunmayın' uyarısı

İstanbul Veteriner Hekimler Odasından yapılan açıklamada, geçtiğimiz aylarda Küçükçekmece Gölü kıyısında toplu kuş ölümleri yaşandığı, bu bölgeye yakın Yeşilkent Mahallesinde bazı vatandaşlarda Batı Nil Virüsü tespit edildiği kaydedildi.

Yeni yılda ise Beylikdüzü'nde bir korulukta çok sayıda kuşun öldüğünü gören ilçe sakinlerinin yetkililere ihbarda bulunduğu ifade edilen açıklamada, çoğu karga olan bu kuşların zehirlenerek katledildiğini düşünen vatandaşların da duruma tepki gösterdiği anımsatıldı.

Kuşların kasıtlı öldürülmesinin teknik olarak mümkün olduğunu belirten İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, "Ancak toplum sağlığı açısından bütün seçenekler düşünülmeli, ölümlerin nedeninin Batı Nil Virüsü veya başka bir hastalık olup olmadığı araştırılmalıdır. Diğer taraftan, ilgili kurumlar tespitlerini yapıp açıklama yapıncaya kadar önlemler alınması önemlidir." ifadelerini kullandı.

İlgili kurumların ölü kuşları usulüne uygun olarak derhal toplaması gerektiğini ifade eden Arslan, sokak hayvanlarının bu kuşları yiyerek bulaşmayı artırmasının önüne geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Arslan, vatandaşların çok sayıda ölü kuş gördüklerinde zaman kaybetmeden tarım ve orman il veya ilçe müdürlüklerine haber vermesi, Alo 174'ü araması, hiçbir şekilde kuşlara dokunmaması, evcil hayvanlarını gezdirenlerin de bir süre bu alanlardan uzak durması gerektiğini vurguladı.

Özellikle çocukların ölü kuşların olduğu bölgelerden uzak tutulması uyarısı yapan Prof. Dr. Arslan, şöyle devam etti:

"Bu ve benzeri olayların sık sık yaşanacağı dünyanın ve ülkemizin bir gerçeğidir. İnsan eliyle yapılan devasa projeler kuş yollarının değişmesine ve sulak alanların bozulmasına neden olmaktadır. O nedenle daha önce hastalık görülmeyen bölgelerde bazı hastalıkların ilk defa görülmesi olasıdır. Bu durumlara hazırlıklı olmak ve kamuoyunun sıklıkla bilgilendirilmesi toplum sağlığı açısından önemlidir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hidrojen enerjisi için 'altyapı' vurgusu
18 Ocak 2020 20:36		 Uzmanından uyarılar: Cep telefonu kamburlaştırıyor
18 Ocak 2020 15:56
Sağlık Bakanlığından 'özel' daire başkanlığı
18 Ocak 2020 11:21		 Meclis'e beslenme önerisi: İdeal öğün 6 değil 2
18 Ocak 2020 10:15
Alerjide büyük risk lokantalar
18 Ocak 2020 08:01		 Kahvaltı metabolizmayı canlandırıyor
17 Ocak 2020 12:08
'Kahvaltıyı kral gibi, öğlen yemeğini prens gibi, akşam yemeğini fakir gibi yiyin'
16 Ocak 2020 13:18		 Akademisyenden 'sütsüz peynir'e karşı 'etiket' uyarısı
16 Ocak 2020 11:55
İlaçta 'geri ödeme' kararı epilepsi ile savaşanları memnun etti
16 Ocak 2020 11:17		 Demans gençlerde de görülüyor
15 Ocak 2020 11:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:23 - Yalova'da Roma dönemine ait 862 sikke ele geçirildi21:18 - Müdürün sahiplendiği sokak kedisi okulun maskotu oldu21:13 - Doğu'da nehir ve göller dondu, araçlar çalışmadı21:08 - 8 yaşındaki Hafza, ilk karnesini şehit babasına götürdü21:03 - TRT'nin acı kaybı20:58 - Hamsi, fiyatı ile enflasyona meydan okudu20:53 - Driftten yakalandı, ehliyetine 2035'e kadar el konuldu20:47 - FETÖ'den tutuklusu Ticaret Borsası Başkanı'na tahliye20:41 - Veterinerlerden 'ölü kuşlara dokunmayın' uyarısı20:36 - Hidrojen enerjisi için 'altyapı' vurgusu
20:31 - Teknisyen Necdet 10 yıldır güvercinleri besliyor20:26 - İstanbul Havalimanı'ndan DHMİ'ye ek ödeme20:20 - Mehmetçiğin 'can dostları' zorlu eğitimden geçiyor20:14 - Yarıyıl tatilindeki trafik tedbirleri artırıldı20:09 - Erdoğan, 150. yurt dışı ziyaretini Almanya'ya yapacak20:04 - Bu yıl uygulanacak kamu sosyal tesis ücretleri belirlendi19:58 - Medipol Başakşehir'de yenilmezlik serisi 16 maça çıktı19:53 - Başkent metrosunun 'sevimli' güvenlikçileri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Metropoll'ün anketine göre 3 parti barajı aşıyor
İnfaz paketinin detayları ortaya çıktı
Mansur Yavaş'ın acı günü
Öğretmen anne oğlunu öldürüp, kendini astı
Kılıçdaroğlu: Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmeli
İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Darbeci Korgeneral'i tahliye eden hakimlerde FETÖ izi
Müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı
Müşteriye 'elit hanzo' diyen şef tazminatsız kovuldu
Rumlar Rahşan Ecevit'in vefatını son dakika olarak duyurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kanal istanbul bu şahsın konusu değil 2
çocuğunun karnesini paylaşan ebeveyn 4
çökmek 2
tesettüre uyma mecburiyetini kaldırıyorum 3
beklemek 1
af yasasının çıkması 1
ricardo rodriguez 3
Stadyumlara ayakta seyirci alinmasi 1
hümanizm 1
eskiyi getir yeniyi götür 2
SON İLANLAR
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 2 İşçi Alacak
Elazıg İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aksaray Ağaçören Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 22 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam