FETÖ'den tutuklusu Ticaret Borsası Başkanı'na tahliye
|18 Ocak 2020 20:47
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Ordu'da dün FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderilen Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Fevzi, bu akşam saatlerinde tahliye edildi.
Ordu'da, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi ile odanın eski yönetim kurulu üyesi Hulusi Yerebasmaz ile odada çalışan iki kişi dün öğle saatlerinde gözaltına alındı. Fatsa Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ali Feyzi ve Hulusi Yerebasmaz, "terör örgütüne maddi destek sağladıkları" iddiasıyla akşam saatlerinde tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bugün avukatların itirazı üzerine Hulusi Yerebasmaz ve Ali Feyzi tahliye edildi.
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