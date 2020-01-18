TRT'nin acı kaybı
|18 Ocak 2020 21:03
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TRT'de 20 yıldır kameramanlık yapan 40 yaşındaki İlker Ertekin, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
TRT'de 20 yıldır kameramanlık yapan 40 yaşındaki iki çocuk babası İlker Ertekin, genç yaşında geçirdiği kalp krizine yenik düşerek hayatını kaybetti. Ertekin'in cenazesi Kartal Cem Evi'nden kaldırılarak, Tuzla Mezarlığında toprağa verildi. 40 yaşında hayatını kaybeden İlker Ertekin, TRT'ye 20 yıl kameraman olarak hizmet verdi.
İlker Ertekin kimdir?
Ertekin, Anadolu Üniversitesi Radyo Televizyon mezunu. 2000 yılında stajyer olarak başladığı kurumda uzun yıllar kameramanlık yaptı. Son görev yeri ise Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri birimiydi. Biri 2, biri 7 yaşında iki çocuğu olan İlker Ertekin, genç yaşında kalp krizinden hayatını kaybetti.
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