Doğu'da nehir ve göller dondu, araçlar çalışmadı

Doğu Anadolu'da Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı bilgilere göre Doğu Anadolu'nun en soğuk yerleşim birimi, eksi 29 derece ile Ardahan Göle ölçüldü. Göle'yi, sırasıyla hepsi de sıfırın altında 28.3 derece ile Erzurum Aşkale, 28 derece ile Tekman ve 27.6 derece ile Kars Selim izledi. Yapılan ölçümlere göre gece Doğu'da en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:

Ardahan merkez -18.9, Göle -29, Hanak -22.9, Çıldır -22.3, Ağrı merkez -23.9, Eleşkirt -23.7, Patnos -23.5, Taşlıcay -27, Erzincan merkez -8.9, Otlukbeli -20. Erzurum merkez -17.2 Aşkale -28.3, Karayazı -22.2, Tekman -28, Iğdır merkez -9.1, Aralık -11.5, Karakoyunlu -8.9, Tuzluca -10, Kars merkez -24.9, Arpaçay -20.6, Sarıkamış -20.6, Selim -27.6, Susuz -22.7, Muş merkez -8.0, Malazgirt -14.3, Varto -12.1.

ŞADIRVAN VE GÖLETLER BUZ KESTİ

Kent merkezinde en düşük hava sıcaklığının -17.2 olarak ölçüldüğü Erzurum'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Erzurum- Erzincan karayolu ve çevre yolunda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sibirya soğukları sebebiyle Atlama kulelerinde suni kar yapma için kullanılan gölet dondu. Merkez Yakutiye ilçesindeki Lalapaşa Camii'nin bahçesindeki şadırvanı buz kaplarken, soğuktan korunmak isteyen güvercinlerin Yakutiye Medresesi'nin kubbesine sığındıkları görüldü.

MURAT NEHRİ'Nİ BUZ KAPLADI

Bölgede soğuk havanın etkili olduğu Ağrı'da TIR'ların yakıtları dondu. Sürücüler, sabah saatlerinde araçların yakıt depolarını sıcak su ve ateş yakarak ısıtmaya çalıştı. Murat Nehri'nin buz kapladığı kentte donan araçlar trafiği olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar ise araçlarını soğuktan battaniye naylon branda sararak korumaya çalıştı.

ARAÇLARIN MOTOR VE YAKIT DEPOLARI DONDU

Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde hava sıcaklığının gece sıfırın altında 18.9 dereceye düşmesiyle birlikte akarsular buz tuttu, araçların motor ve yakıt depoları dondu. Vatandaşlar, donan araçlarını pürümüz ile ısıtarak çalıştırabildi.