1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Müdürün sahiplendiği sokak kedisi okulun maskotu oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Nurettin Kaden'in sahiplendiği sokak kedisi, okulun maskotu oldu. Öğrencilerin ilgilenip, beslediği kediye 'Sevgi' ismi verildi.
 18 Ocak 2020 21:18
Yazdır
Müdürün sahiplendiği sokak kedisi okulun maskotu oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Nurettin Kaden'in sahiplendiği sokak kedisi, okulun maskotu oldu. Öğrencilerin ilgilenip, beslediği kediye 'Sevgi' ismi verildi.

Silopi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Nurettin Kaden, sokakta üşürken bulduğu kediyi sahiplenip okula götürdü. Kaden, 'Sevgi' ismini verdiği kediye kafes ve mama alarak beslemeye başladı. Öğrencilere hayvan sevgisinin aşılanması için de 'Sevgi' okulda bakılmaya başlandı. Zaman zaman sınıflara giren kedi, kısa sürede okulda ilgi odağı haline geldi. Öğrencilerin ilgi gösterip beslediği kedi, okulun maskotu oldu.

Okul Müdürü Nurettin Kaden, öğrencilerin kediyi benimseyip sevdiğini belirterek, "Sokakta bir kedi bulduk. Okulumuza getirip sahiplendik. Adını 'Sevgi' koyduk. Öğrencilerimiz Sevgi'yi kucaklıyorlar, evlerine götürmek isteyenler oluyor. Okulumuzda öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılamak istiyorsak mutlaka bir hayvanın okula alınması gerekiyor. Tüm okul müdürü arkadaşlarımıza tavsiye ediyorum. Hayvanları seven, insanları da sever. Öğrencilerimiz sevgi yumağında büyür" dedi.

Tüyleri yumuşak kediyle oynanmaktan çok hoşlandıklarını anlatan öğrenciler ise hayvanların insanların dostu olduğunu ifade etti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şampiyonluk kupasını hasta öğretmenlerine götürdüler
18 Ocak 2020 16:41		 Doğa Koleji'nden İTÜ'ye devir açıklaması
17 Ocak 2020 18:48
'Doğa Koleji'nin devri tamamlandı, maaşlar ödendi'
17 Ocak 2020 17:43		 Küçük yazar karne aldı, protokole kitabını hediye etti
17 Ocak 2020 16:19
Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerle saklambaç oynadı
16 Ocak 2020 23:46		 İlk tebrik kartını EGM'ye gönderdi, okuluna hediye yağdı
16 Ocak 2020 22:58
Öğrenciler okul bahçesine taşınan karla sevindi
16 Ocak 2020 15:55		 Teknik lise öğrencileri 'su israfı'na karşı bozulan muslukları onarıyor
16 Ocak 2020 14:00
MİT Başkanı Fidan'dan akademi öğrencilerine konferans
16 Ocak 2020 12:34		 Savcı abla 1300 çocuğu kitapla buluşturdu
16 Ocak 2020 12:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:56 - Sürücüler için 8 önemli kış bakımı uyarısı22:51 - Dünyanın en kısa adamı 28 yaşında hayatını kaybetti22:46 - Buz yanığına dikkat, uzuv kaybına neden olabilir22:41 - Mimarlık mesleğini bırakıp otostopla dünyayı geziyor22:36 - AŞTİ'de sömestr yoğunluğu22:31 - YKS'ye başvuranların yüzde 25'i bölümünden memnun değil22:26 - Denizli'de fuhuş çetelerine operasyon: 71 gözaltı22:21 - Feyzioğlu'ndan şehit Teğmen'in ailesine taziye ziyareti22:16 - AB'den küstah tepki!22:11 - Afşin-Elbistan Termik Santrali ne zaman açılacak?
22:06 - IMF'den kritik uyarı! Küresel ekonomik kriz bekleniyor22:01 - Fenerbahçe, Muriqi ve Kruse ile güldü!21:56 - Karne aldıktan sonra kaybolmuşlardı... Bulundular21:51 - Valilik, CHP'li Vekilin fiziki müdahale iddialarını yalanladı21:46 - Atletizmde 7 Türkiye rekoru kırıldı21:40 - Şırnak'ta 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu21:33 - Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Hafter tepkisi21:28 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Metropoll'ün anketine göre 3 parti barajı aşıyor
Mansur Yavaş'ın acı günü
İnfaz paketinin detayları ortaya çıktı
Öğretmen anne oğlunu öldürüp, kendini astı
Kılıçdaroğlu: Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmeli
'İBB'de görev alacak 1000 kişi arıyoruz'
İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Darbeci Korgeneral'i tahliye eden hakimlerde FETÖ izi
Müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı
Müşteriye 'elit hanzo' diyen şef tazminatsız kovuldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
televizyonlarda izlenecek bir şey olmaması 1
Ötüken 1
avukatların yeşil pasaport alması 1
Unutursun mihribanım 2
başka ülkede yaşamayı istemek 1
250 gram. 2
üç nokta gıcıklığı 3
ekran görüntüsü almak 1
17.01.2020 fenerbahce'nin limit arttirim karari 1
patavatsız 1
SON İLANLAR
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 2 İşçi Alacak
Elazıg İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aksaray Ağaçören Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 22 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam