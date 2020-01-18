Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefonla görüştü. Görüşmede, başta Libya olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı
|18 Ocak 2020 21:28
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