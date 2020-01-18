1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefonla görüştü. Görüşmede, başta Libya olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı
 18 Ocak 2020 21:28
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda yaptığı görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AB'den küstah tepki!
18 Ocak 2020 22:16		 Afşin-Elbistan Termik Santrali ne zaman açılacak?
18 Ocak 2020 22:11
Valilik, CHP'li Vekilin fiziki müdahale iddialarını yalanladı
18 Ocak 2020 21:51		 Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Hafter tepkisi
18 Ocak 2020 21:33
Erdoğan, 150. yurt dışı ziyaretini Almanya'ya yapacak
18 Ocak 2020 20:09		 'İBB'de görev alacak 1000 kişi arıyoruz'
18 Ocak 2020 19:43
Özhaseki: Vatandaş niye bizi desteklemeye devam ediyor
18 Ocak 2020 19:38		 Erdoğan, Metro Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu
18 Ocak 2020 19:14
MSB: Rasulayn Hastanesi çocuklara şifa dağıtmaya başladı
18 Ocak 2020 19:10		 Bahçeli'den yerli oto yorumu: Almak isterim
18 Ocak 2020 18:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:56 - Sürücüler için 8 önemli kış bakımı uyarısı22:51 - Dünyanın en kısa adamı 28 yaşında hayatını kaybetti22:46 - Buz yanığına dikkat, uzuv kaybına neden olabilir22:41 - Mimarlık mesleğini bırakıp otostopla dünyayı geziyor22:36 - AŞTİ'de sömestr yoğunluğu22:31 - YKS'ye başvuranların yüzde 25'i bölümünden memnun değil22:26 - Denizli'de fuhuş çetelerine operasyon: 71 gözaltı22:21 - Feyzioğlu'ndan şehit Teğmen'in ailesine taziye ziyareti22:16 - AB'den küstah tepki!22:11 - Afşin-Elbistan Termik Santrali ne zaman açılacak?
22:06 - IMF'den kritik uyarı! Küresel ekonomik kriz bekleniyor22:01 - Fenerbahçe, Muriqi ve Kruse ile güldü!21:56 - Karne aldıktan sonra kaybolmuşlardı... Bulundular21:51 - Valilik, CHP'li Vekilin fiziki müdahale iddialarını yalanladı21:46 - Atletizmde 7 Türkiye rekoru kırıldı21:40 - Şırnak'ta 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu21:33 - Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Hafter tepkisi21:28 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Metropoll'ün anketine göre 3 parti barajı aşıyor
Mansur Yavaş'ın acı günü
İnfaz paketinin detayları ortaya çıktı
Öğretmen anne oğlunu öldürüp, kendini astı
Kılıçdaroğlu: Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmeli
'İBB'de görev alacak 1000 kişi arıyoruz'
İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Darbeci Korgeneral'i tahliye eden hakimlerde FETÖ izi
Müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı
Müşteriye 'elit hanzo' diyen şef tazminatsız kovuldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fırça atmak 1
tesettüre uyma mecburiyetini kaldırıyorum 3
emrivaki 1
televizyonlarda izlenecek bir şey olmaması 1
16.01.2020 fenerbahçe vs barcelona maçı 4
otomatik vites 1
Mavi gün 2
muhteşem yüzyıl 1
fellah köftesi 1
çökmek 2
SON İLANLAR
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 2 İşçi Alacak
Elazıg İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aksaray Ağaçören Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 22 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam