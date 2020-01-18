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Atletizmde 7 Türkiye rekoru kırıldı

Atletizmde salonda bir süredir yapılmayan 50 metre branşında gerçekleştirilen yarışmalarda 7 Türkiye rekor yenilendi.
 18 Ocak 2020 21:46
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Atletizmde 7 Türkiye rekoru kırıldı

Atletizmde salonda bir süredir yapılmayan 50 metre branşında gerçekleştirilen yarışmalarda 7 Türkiye rekor yenilendi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, Türk atletizminde rekor listesindeki eski dereceler bir bir yenilenmeye devam ediyor. Salon atletizminde bir süredir düzenli olarak yarışma yapılmayan 50 metre branşında yıllanmış rekorları yenilemek için düzenlenen yarışlarda Türkiye rekorları geliştirildi.

Ataköy TAF Atletizm Salonu'nda düzenlenen Türkiye 16 Yaş Altı Atletizm Festivali'nin ilk günü sonunda programa koyulan olimpik deneme sprint yarışmalarında atletler, 7 Türkiye rekoruna imza attı.

50 metre erkekler yarışında Umut Uysal 5.73 ile birinci, Kayhan Özer ise 5.85 ile ikinci oldu. Umut, 5.93 ile Erol Mutlusoy'a ait olan ve 1995 yılından bu yana listede olan 20 yaş altı rekorunu geliştirdi. Kayhan Özer, 1990 yılında Ayhan Bodur tarafından İzmir'de koşulan 5.92'lik 50 metre 23 yaş altı salon rekorunu 0.07 saniye aşağı çekti.

50 metre engelli yarışında Mikdat Sevler, 6.71 koşarak Ruhan İşim'in 6.80'lik rekorunu kırdı. Mikdat Sevler, 30 yıllık rekoru yenilerken hem büyüklerde hem de 23 yaş altında adını listeye yazdırdı. Aynı yarışta Serhat Bulut ise 6.87 koşarak yine Ruhan İşim'in 1989 yılında 6.99'luk dereceyle kırdığı 20 yaş altı Türkiye rekorunu geliştirdi.

Kadınlar 50 metre yarışında ise Simay Özçiftçi'den rekor geldi. 2003 İzmir doğumlu sprinter, 6.57 ile kazandığı yarışta Burcu Şentürk'e ait 18 ve 20 yaş altı Türkiye salon rekorlarının sahibi oldu. Burcu Şentürk, eski rekoru 2001 yılında 6.69'luk dereceyle İzmir'de koşmuştu.
Anadolu Ajansı
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