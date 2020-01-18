1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Valilik, CHP'li Vekilin fiziki müdahale iddialarını yalanladı

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, Didim'de gerilimin yaşandığı ÇED toplantısı öncesinde CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın fiziki müdahale maruz kaldığı iddiası yalanlanırken, Aydın'daki JES'lerde yapılan denetimler hakkında bilgi verildi.
 18 Ocak 2020 21:51
Yazdır
Valilik, CHP'li Vekilin fiziki müdahale iddialarını yalanladı

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İlimiz Didim İlçesi Arapça-Karacagöl Dalyanı açıkları, 3 nolu potansiyel su ürünleri yetiştiricilik alanında, bir firma tarafından yapılması planlanan 'Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tesisi' ile ilgili ÇED raporu kapsamında ilgili Müdürlüğümüz personelleri tarafından 16 Ocak 2020 tarihinde toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, halkın bilgilenmek istememesi ve yoğun tepkilerden dolayı danışman firma tarafından sunum yapılamamış ve toplantı sonlandırılarak belirtilen hususlar tutanak altına alınmıştır.

Personellerin toplantı alanına geçişini engellemeye çalışan bazı kesimlerin taşkınlıklarına rağmen, yol açma esnasında haberde geçen Milletvekili ve Belediye Başkanı da dahil olmak üzere toplantı öncesi ve sonrasında hiçbir kimseye ve toplanan kalabalığa karşı güvenlik güçlerince herhangi bir fiziki müdahale söz konusu olmamıştır.

Diğer yandan, ilimizde bulunan jeotermal santrallerin başta hidrojen sülfür olmak üzere zehirli gazlar yaydıkları şeklindeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Aydın ilinde bulunan jeotermal enerji santral ve jeotermal üretim kuyu faaliyetlerinden kaynaklanan ve şikayet konusu olan Hidrojen Sülfür (H2S) ile ilgili olarak Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli gözetiminde) JES'lerin etki alanında, yerleşim yerleri konumu dikkate alınarak Bakanlıktan yeterlik belgesi almış laboratuvarlar aracılığı ile ölçümler yaptırılmıştır.

2016 ve 2019 tarihleri arasında gerek şikayet ve gerekse çevresel izleme amaçlı yaptırılan Hidrojen Sülfür (H2S) ölçüm değerleri maksimum 4,42 µikrog/m3, minimum 0,018 µikrog/m3 (Yönetmelikte limit değer 20 µg/m3) olarak ölçülmüştür. Ölçüm sonuçları Yönetmelikte yer alan sınır değerleri aşmadığı tespit edilmiştir.

İlimizde faaliyet gösteren tüm JES'lerden kaynaklanan hava ve koku emisyonları, çevresel gürültü ve atık su kimyasal analiz ölçümleri Kurumumuz gözetiminde halen yaptırılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AB'den küstah tepki!
18 Ocak 2020 22:16		 Afşin-Elbistan Termik Santrali ne zaman açılacak?
18 Ocak 2020 22:11
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Hafter tepkisi
18 Ocak 2020 21:33		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü
18 Ocak 2020 21:28
Erdoğan, 150. yurt dışı ziyaretini Almanya'ya yapacak
18 Ocak 2020 20:09		 'İBB'de görev alacak 1000 kişi arıyoruz'
18 Ocak 2020 19:43
Özhaseki: Vatandaş niye bizi desteklemeye devam ediyor
18 Ocak 2020 19:38		 Erdoğan, Metro Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu
18 Ocak 2020 19:14
MSB: Rasulayn Hastanesi çocuklara şifa dağıtmaya başladı
18 Ocak 2020 19:10		 Bahçeli'den yerli oto yorumu: Almak isterim
18 Ocak 2020 18:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:56 - Sürücüler için 8 önemli kış bakımı uyarısı22:51 - Dünyanın en kısa adamı 28 yaşında hayatını kaybetti22:46 - Buz yanığına dikkat, uzuv kaybına neden olabilir22:41 - Mimarlık mesleğini bırakıp otostopla dünyayı geziyor22:36 - AŞTİ'de sömestr yoğunluğu22:31 - YKS'ye başvuranların yüzde 25'i bölümünden memnun değil22:26 - Denizli'de fuhuş çetelerine operasyon: 71 gözaltı22:21 - Feyzioğlu'ndan şehit Teğmen'in ailesine taziye ziyareti22:16 - AB'den küstah tepki!22:11 - Afşin-Elbistan Termik Santrali ne zaman açılacak?
22:06 - IMF'den kritik uyarı! Küresel ekonomik kriz bekleniyor22:01 - Fenerbahçe, Muriqi ve Kruse ile güldü!21:56 - Karne aldıktan sonra kaybolmuşlardı... Bulundular21:51 - Valilik, CHP'li Vekilin fiziki müdahale iddialarını yalanladı21:46 - Atletizmde 7 Türkiye rekoru kırıldı21:40 - Şırnak'ta 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu21:33 - Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Hafter tepkisi21:28 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Metropoll'ün anketine göre 3 parti barajı aşıyor
Mansur Yavaş'ın acı günü
İnfaz paketinin detayları ortaya çıktı
Öğretmen anne oğlunu öldürüp, kendini astı
Kılıçdaroğlu: Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmeli
'İBB'de görev alacak 1000 kişi arıyoruz'
İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Darbeci Korgeneral'i tahliye eden hakimlerde FETÖ izi
Müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı
Müşteriye 'elit hanzo' diyen şef tazminatsız kovuldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İbb'nin çalışanlarına ek iş yapmayı yasaklaması 1
avukatların yeşil pasaport alması 1
elif 1
Özür grubu tayinleri 1
Despotun Paranoyası 1
muhteşem yüzyıl 1
çocuğunun karnesini paylaşan ebeveyn 4
Mavi gün 2
mizofoni 2
saye 1
SON İLANLAR
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 2 İşçi Alacak
Elazıg İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aksaray Ağaçören Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 22 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam