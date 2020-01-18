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AŞTİ'de sömestr yoğunluğu

Yarıyıl tatilinin başlaması nedeniyle Ankara Şehirlerarası otobüs terminalinde (AŞTİ) hareketli günler yaşanıyor.
 18 Ocak 2020 22:36
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AŞTİ'de sömestr yoğunluğu

Yarıyıl tatilinin başlaması nedeniyle Ankara Şehirlerarası otobüs terminalinde (AŞTİ) hareketli günler yaşanıyor.

Öğrenci yoğunluğunun arttığı AŞTİ'de Büyükşehir Belediyesi güvenlik önlemlerini artırdı. Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı BUGSAŞ tarafından işletilen AŞTİ'de okulların tatil olmasıyla birlikte her saat artan öğrenci yoğunluğu nedeniyle güvenlik personeli sayısı da artırıldı.

Günlük ortalama 85 bin ziyaretçiyi ağırlayan AŞTİ, bayramlar ve sömestr tatilleri gibi özel gün ve dönemlerde ortalama 150 bin yolcuya ev sahipliği yapıyor.

"Güvenlik önlemlerinden memnunuz''

150 BUGSAŞ güvenlik personelinin görevlendirildiği AŞTİ, 7/24 peron içi ve dışında toplam 270 kamera ile günlük olarak izleniyor.

Emniyet personeli ve Ankara Zabıtasının da yolcuların huzur ve güven içinde seyahat etmeleri için takviye destek sağladığı AŞTİ'de giriş ve çıkışlarda x-ray cihazları başta olmak üzere bilet ve bagaj kontrolleri de düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Yarıyıl tatili için memleketine giden Aşur Akval, "AŞTİ'de alınan güvenlik önlemlerinden son derece memnunuz. Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerimi iletiyorum" derken, ortaokul öğrencisi Berke Gök de, "6. sınıfta okuyorum, büyüklerimi görmek için Çankırı'ya gideceğim. AŞTİ'de yaşanan yoğunluğa rağmen önemli derecede güvenlik önlemleri alınmış" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.
İhlas Haber Ajansı
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