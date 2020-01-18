Dünyanın en kısa adamı 28 yaşında hayatını kaybetti
|18 Ocak 2020 22:51
|Yazdır
Guinness Rekorlar Kitabının internet sitesinden yapılan açıklamada, dünyanın en kısa adamı Khagendra Thapa Magar'ın 28 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.
Guinness Rekorlar Kitabının internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, dünyanın en kısa adamı Khagendra Thapa Magar'ın 28 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "Dünyanın en kısa adamı Magar'ın hayatını kaybettiğini duymak üzüntü verici" ifadeleri kullanıldı.
Nepal'in Baglung bölgesinde 14 Ekim 1992'de doğan Magar'ın boyu 2010 yılında 18 yaşına geldiğinde Pohkara kentindeki Fewa Şehir Hastanesinde 67.08 santimetre olarak ölçülmüştü. 2011 yılında Guinnes Rekorlar Kitabına giren Magar, aynı yıl Nepal İyi Niyet Turizm Elçisi olarak görevlendirilmişti.
Öte yandan, babası daha önce yaptığı açıklamalarda, "Doğduğunda o kadar küçüktü ki avucumun içine sığabiliyordu. Onu yıkamak çok zordu. Çünkü çok küçüktü" ifadelerini kullanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|IMF'den kritik uyarı! Küresel ekonomik kriz bekleniyor
18 Ocak 2020 22:06
|İran, uçağının kara kutusunu Ukrayna'ya gönderecek
18 Ocak 2020 17:49
|Almanya Başbakanı Merkel 24 Ocak'ta Türkiye'ye gidecek
17 Ocak 2020 14:59
|AB'den, AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasına ilişkin açıklama
16 Ocak 2020 18:56
|Rusya'nın yeni başbakanı Mihail Mişustin oldu
16 Ocak 2020 16:56
|Esad ateşkesi bozdu, İdlib'e saldırdı: 15 ölü
15 Ocak 2020 18:17
|Rusya'da hükümet istifa etti
15 Ocak 2020 18:11
|Mısır'da AA ofisine baskın: 4 gözaltı
15 Ocak 2020 17:40
|Dışişleri, AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını şiddetle kınadı
15 Ocak 2020 16:57
|'Libya'da ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri engel oldu'
15 Ocak 2020 14:49