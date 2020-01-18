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Dünyanın en kısa adamı 28 yaşında hayatını kaybetti

Dünyanın en kısa adamı 28 yaşında hayatını kaybetti
 18 Ocak 2020 22:51
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Dünyanın en kısa adamı 28 yaşında hayatını kaybetti

Guinness Rekorlar Kitabının internet sitesinden yapılan açıklamada, dünyanın en kısa adamı Khagendra Thapa Magar'ın 28 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Guinness Rekorlar Kitabının internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, dünyanın en kısa adamı Khagendra Thapa Magar'ın 28 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "Dünyanın en kısa adamı Magar'ın hayatını kaybettiğini duymak üzüntü verici" ifadeleri kullanıldı.

Nepal'in Baglung bölgesinde 14 Ekim 1992'de doğan Magar'ın boyu 2010 yılında 18 yaşına geldiğinde Pohkara kentindeki Fewa Şehir Hastanesinde 67.08 santimetre olarak ölçülmüştü. 2011 yılında Guinnes Rekorlar Kitabına giren Magar, aynı yıl Nepal İyi Niyet Turizm Elçisi olarak görevlendirilmişti.

Öte yandan, babası daha önce yaptığı açıklamalarda, "Doğduğunda o kadar küçüktü ki avucumun içine sığabiliyordu. Onu yıkamak çok zordu. Çünkü çok küçüktü" ifadelerini kullanmıştı.
İhlas Haber Ajansı
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