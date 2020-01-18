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Sürücüler için 8 önemli kış bakımı uyarısı

Adus Otomotiv, kış aylarında sürücülerin alması gereken önlemleri ve dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı. Lastik, antifriz, silecek ve farların kış şartlarında öncelikli dikkat edilmesi gereken etmenler olduğu vurgulanan açıklamada, otomobillerin kış aylarında en çok etkilenen diğer elemanlarına da dikkat çekildi. Buna göre, direksiyon sistemi ve bağlantılı parçaları, fren bileşenleri ile akü kontrolü de hayat önem taşıyor.
 18 Ocak 2020 22:56
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Sürücüler için 8 önemli kış bakımı uyarısı

Adus Otomotiv, kış aylarında sürücülerin alması gereken önlemleri ve dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı. Lastik, antifriz, silecek ve farların kış şartlarında öncelikli dikkat edilmesi gereken etmenler olduğu vurgulanan açıklamada, otomobillerin kış aylarında en çok etkilenen diğer elemanlarına da dikkat çekildi. Buna göre, direksiyon sistemi ve bağlantılı parçaları, fren bileşenleri ile akü kontrolü de hayat önem taşıyor.

Zorlu kış şartları eski veya yeni bir çok otomobil için önemli riskler taşıyor. Yapılan küresel araştırmalara göre, sürücüler kış aylarında daha çok araç arızası yaşıyor ve servise gitme olasılığı diğer mevsimlere göre ciddi oranda artıyor. Özellikle kaygan veya buzlu yol şartlarında oluşan kazalar ile tuz veya toz gibi etkenler nedeniyle oluşan korozyon da servislerin kış aylarını yoğun geçirmesine neden oluyor. Bu doğrultuda, Kutay Grup çatısı altındaki profesyonel servis ve bakım hizmeti sağlayan Adus Otomotiv, kış aylarında sürücülerin alması gereken önlemleri ve dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı.

Kış aylarında sürücülerin dikkat etmesi gerekenler şöyle sıralandı:

Önce kış lastiği

"Kış aylarına hazır olmanın ilk koşulu kış lastiklerinden geçiyor. Kış lastiklerinin yaz lastiklerine göre derin olan dişleri, yağışlı havalarda ve buzlu yol koşullarında daha iyi bir yol tutuşu sağlıyor. Böylece olası kazaların önüne geçilirken, aracın bağlantılı diğer aksamları da korunmuş oluyor.

Antifrizi kontrol edin

Radyatörlerdeki suyun donmasını önleyen antifriz sıvısı mutlaka kontrol edilmeli. Özellikle 0 derece ve altına inen hava sıcaklıklarında suyun donmamasını sağlayan antifriz, soğutma sistemindeki kireçlenme, aşınma, pas gibi olumsuz etkilere karşı da otomobilinizi koruyor.

Cam suyu ve sileceklere dikkat!

Silecekler kış aylarında en çok kullandığımız parçalar olarak öne çıkıyor. Yaz aylarında çok kullanılmayan silecekler, aşırı ısıya maruz kaldığında kış aylarında verimliliğini yitirebiliyor. Bu yüzden, sileceklerin kontrolü ve gerekirse değişimi önem arz ediyor. Diğer taraftan, silecek suyu da kış aylarında yola çıkmadan kontrol edilmesi gereken bir diğer önemli etken.

Görmek için far ayarı yapın

Tıpkı sileceklerde olduğu gibi kış aylarında farlar da daha sık kullanılan otomobil parçaları arasına giriyor. Havanın erken kararması, yağış ve sis şartlarında farların düzgün çalışması hayati önem taşıyor. Bu yüzden, kış aylarında uzun, kısa ve sis farlarının düzgün çalıştığının mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor.

Direksiyon sistemi önemli

Aşırı ısı değişiklikleri nedeniyle oluşan çukurlar ve yol yüzeyinde bulunan tuz ve kum gibi aşındırıcı maddeler otomobilin direksiyon ve süspansiyon sisteminin aşınmasını hızlandırabiliyor. Salıncak, alt rotil gibi temel süspansiyon elemanlarının, özellikle tuzdan kaynaklanan kirlenme nedeniyle düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor.

Frenlere özel dikkat!

Fren sistemine ait donanımlar yılın diğer mevsimlerine oranla kış aylarında daha yoğun bir aşınmayla karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle, fren ve freni oluşturan parçaların her zaman büyük bir titizlikle ele alınması ve en ufak aksaklıkta değiştirilerek yenilenmesi gerekiyor. Bu noktada eski bileşenlerin kullanılması, sürüş güvenliğini zayıflatarak kazaların artmasına neden olabiliyor.

Yorgun filtreler değiştirilmeli

Uzun süre kullanılmış veya yaz aylarında uzun yollara maruz kalmış filtreler, kış aylarında otomobillerin geç ısınmasına neden olabiliyor. Ayrıca, yakıt donmalarına karşı yakıt filtresinin kontrol edilmesi ve aracın klimasının sağlıklı çalışabilmesi için polen filtresinin temiz olması gerekiyor. Bu nedenle kış aylarında hava, yakıt ve polen filtresinin uzman kişiler tarafından kontrol edilmesi öneriliyor.

Düşük voltajlı akü yolda bırakır

Sıfırın altındaki hava sıcaklıklarında aracın aküsü voltaj veya güç kaybına uğrar. Bu durum aracın marş basmasında sorun yaşanması anlamına gelebilir. Hatta ömrünün sonuna gelmiş eski aküler aracı çalıştırmayabilir. Bu nedenle kış öncesi hızlı ve pratik bir akü testi yapmak iyi olabilir.
İhlas Haber Ajansı
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