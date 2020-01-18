AK Partili Dağ'dan CHP'ye 'FETÖ ve tiyatro' eleştirisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), FETÖ'ye üyelik suçlamasıyla tutuklanan eski Urla belediye başkanı İbrahim Burak Oğuz'a adaylık sürecinde kimin referans olduğunu sorgulaması gerektiğini söyledi.

İzmir'de, partisinin Bayraklı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin özgüven kazandığını, 18 yıl önce Türkiye'de insanların "Yarın ne olacağım?" diye endişelendiğini, bugün ise vatandaşların büyük işler başarmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Dağ, yerel seçimlerden bu yana 10 ay geçtiğine değinerek, CHP'nin Urla'da aday gösterdiği Oğuz'un, belediye başkanı seçildikten bir süre sonra FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklandığını anımsattı.

AK Parti'nin konunun tarafı olmadığı için bugüne kadar açıklama yapmadığını aktaran Dağ, CHP'nin ise konuyu sürekli siyasi arenaya taşımaya çalıştığını vurguladı.

Dağ, hukuki sürecin devam ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 1 ay önce CHP'nin belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı. Birçoğumuz cismini bilmiyorduk. Sokakta görsek tanımazdık. CHP bu meseleyi siyasi alana çekmek için çok uğraş verdi. İşin hukuki tarafı şu anda devam ediyor, yürüyor. Biz işin hukuki tarafında ilerlemesi için hep olayın uzağında durduk. İlk andan itibaren basına düşen ifadeler ve en son iddianamenin kabulüyle mahkemenin önünde 10 belki 15 gerekçe var. Bu hukuki bir konudur. 10-15 konuda mahkeme gerekli tahkikatı yapıp bir karar verecek.

Ama siyasiler olarak biz kendi partililerimizi ve dışarıdan bize verilen isimleri belli görevlere aday gösteriyoruz. Mümkün olduğunca ince eleyip sık dokumaya gayret ediyoruz. Ceza konusunda takdir tamamen mahkemeye aittir ama bu 10-15 maddeden 1 ya da 2'si bir kişiyi aday yapmamak için yeterlidir. Yani bir insanın İzmir Genç İş Adamları Derneği üyesi olması ve o dernek üyelerinin kurduğu şirketin kurucusu olması bile aday yapılmaması için yeterli bir gerekçedir."

CHP'nin belediye başkanı adayı gösterme konusunda kendisini sorgulaması gerektiğini vurgulayan Dağ, "CHP olarak bugün sorgulamanız gereken konu, bu kişiye kimin referans olduğudur. Referans olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer midir yoksa CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan mıdır? CHP'nin üzerinde durması gereken konu budur. Bunun dışında olay mahkemeye intikal etmiştir." dedi.

- "Libya hamlesi Türkiye'nin 50-100 yıllık geleceği için büyük önem taşıyor"

Hamza Dağ, AK Parti'nin Türkiye'nin geleceği için önemli hamleler yaptığına dikkati çekerek, "Doğu Akdeniz'de yıllardır petrol arayanlar var. Bizi kendi içimizdeki meselelerle yordular. Suriye ile yordular, Suriye'den ülkemize gelebilecek tehlikelerle yordular. Kendileri ise orada birçok şirketle iş birliği yaptılar. Bizim ise Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurma eylemini yerle bir etmemiz gerekiyordu. En son harekatlarla da bunu bertaraf ettik." diye konuştu.

Libya hamlesinin Türkiye'nin 50-100 yıllık geleceği için büyük önem taşıdığına işaret eden Dağ, şunları kaydetti:

"Orada çok önemli rezervlerin olduğu biliniyor. Bizi saf dışı etmeye çalışıyorlar. 'Antalya'da sadece balık tutabilir daha ileri gidemezsin' diyor ve kendi aralarında bölge oluşturmaya çalışıyorlar. Ne zaman Libya ile o anlaşmayı yaptık dünyada yeniden bir süreç başladı. Darbeciler ulusal hükümeti devirmeye çalışıyor. CHP diyor ki, 'Anlaşma çok güzel tamam ama niye Libya'da ulusal hükümeti destekliyoruz?' Ya arkadaş bu ülkeyi yönetmek böyle bir şey değil. Orada yapmış olduğun anlaşmanın devamını sağlaman lazım. Darbeci, hükümeti yıktığında oradaki anlaşma devam eder mi?"

- Tiyatro eleştirisi

Dağ, bazı siyasetçilerin AK Parti'yi Türkiye'yi kamplaştırmakla suçladığını ancak AK Parti'nin geleceğinin Türkiye'nin geleceği olduğunu dile getirdi.

"Bugün bizi kamplaştırmakla suçlayanlar tiyatroya gidip, (tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyunu) teröristlerin o tiyatrosunu birlikte izlemek suretiyle ülkeyi kamplaştıranlardır." diyen Dağ, "Buradaki amaç, ülkenin meselelerine çözüm bulmak olsa başımın üzerinde yeri var. Ama CHP'lilerin bu konudaki kanaat ve düşüncelerini de çok iyi biliyoruz. 'Seçime kadar ortak bir görüntü verelim, oyları kaybetmeyelim' diye düşünüyorlar. O kadar sırıtmaya başladı ki, bu görüntüleri memleketin en ücra noktasına kadar herkes görüyor." ifadesini kullandı.

Hamza Dağ, konuşmasının sonunda İzmir'de bugüne kadar AK Parti'nin istediği sonucu alamadığına değinerek, "Arzuladığımız neticeyi alamamış olsak da bu millet feraset sahibidir. Muhalefet yapma görevi vermiştir. Biz seferden sorumluyuz, görevimizi en iyi şekilde yapmaktan mesulüz." dedi.

Toplantıya, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve çok sayıda partili katıldı.