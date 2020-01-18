1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Partili Dağ'dan CHP'ye 'FETÖ ve tiyatro' eleştirisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "(FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklanan eski Urla belediye başkanı İbrahim Burak Oğuz) CHP olarak bugün sorgulamanız gereken konu, bu kişiye kimin referans olduğudur. Referans olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer midir yoksa CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan mıdır?"
 18 Ocak 2020 23:01
Yazdır
AK Partili Dağ'dan CHP'ye 'FETÖ ve tiyatro' eleştirisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), FETÖ'ye üyelik suçlamasıyla tutuklanan eski Urla belediye başkanı İbrahim Burak Oğuz'a adaylık sürecinde kimin referans olduğunu sorgulaması gerektiğini söyledi.

İzmir'de, partisinin Bayraklı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin özgüven kazandığını, 18 yıl önce Türkiye'de insanların "Yarın ne olacağım?" diye endişelendiğini, bugün ise vatandaşların büyük işler başarmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Dağ, yerel seçimlerden bu yana 10 ay geçtiğine değinerek, CHP'nin Urla'da aday gösterdiği Oğuz'un, belediye başkanı seçildikten bir süre sonra FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklandığını anımsattı.

AK Parti'nin konunun tarafı olmadığı için bugüne kadar açıklama yapmadığını aktaran Dağ, CHP'nin ise konuyu sürekli siyasi arenaya taşımaya çalıştığını vurguladı.

Dağ, hukuki sürecin devam ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 1 ay önce CHP'nin belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı. Birçoğumuz cismini bilmiyorduk. Sokakta görsek tanımazdık. CHP bu meseleyi siyasi alana çekmek için çok uğraş verdi. İşin hukuki tarafı şu anda devam ediyor, yürüyor. Biz işin hukuki tarafında ilerlemesi için hep olayın uzağında durduk. İlk andan itibaren basına düşen ifadeler ve en son iddianamenin kabulüyle mahkemenin önünde 10 belki 15 gerekçe var. Bu hukuki bir konudur. 10-15 konuda mahkeme gerekli tahkikatı yapıp bir karar verecek.

Ama siyasiler olarak biz kendi partililerimizi ve dışarıdan bize verilen isimleri belli görevlere aday gösteriyoruz. Mümkün olduğunca ince eleyip sık dokumaya gayret ediyoruz. Ceza konusunda takdir tamamen mahkemeye aittir ama bu 10-15 maddeden 1 ya da 2'si bir kişiyi aday yapmamak için yeterlidir. Yani bir insanın İzmir Genç İş Adamları Derneği üyesi olması ve o dernek üyelerinin kurduğu şirketin kurucusu olması bile aday yapılmaması için yeterli bir gerekçedir."

CHP'nin belediye başkanı adayı gösterme konusunda kendisini sorgulaması gerektiğini vurgulayan Dağ, "CHP olarak bugün sorgulamanız gereken konu, bu kişiye kimin referans olduğudur. Referans olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer midir yoksa CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan mıdır? CHP'nin üzerinde durması gereken konu budur. Bunun dışında olay mahkemeye intikal etmiştir." dedi.

- "Libya hamlesi Türkiye'nin 50-100 yıllık geleceği için büyük önem taşıyor"

Hamza Dağ, AK Parti'nin Türkiye'nin geleceği için önemli hamleler yaptığına dikkati çekerek, "Doğu Akdeniz'de yıllardır petrol arayanlar var. Bizi kendi içimizdeki meselelerle yordular. Suriye ile yordular, Suriye'den ülkemize gelebilecek tehlikelerle yordular. Kendileri ise orada birçok şirketle iş birliği yaptılar. Bizim ise Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurma eylemini yerle bir etmemiz gerekiyordu. En son harekatlarla da bunu bertaraf ettik." diye konuştu.

Libya hamlesinin Türkiye'nin 50-100 yıllık geleceği için büyük önem taşıdığına işaret eden Dağ, şunları kaydetti:

"Orada çok önemli rezervlerin olduğu biliniyor. Bizi saf dışı etmeye çalışıyorlar. 'Antalya'da sadece balık tutabilir daha ileri gidemezsin' diyor ve kendi aralarında bölge oluşturmaya çalışıyorlar. Ne zaman Libya ile o anlaşmayı yaptık dünyada yeniden bir süreç başladı. Darbeciler ulusal hükümeti devirmeye çalışıyor. CHP diyor ki, 'Anlaşma çok güzel tamam ama niye Libya'da ulusal hükümeti destekliyoruz?' Ya arkadaş bu ülkeyi yönetmek böyle bir şey değil. Orada yapmış olduğun anlaşmanın devamını sağlaman lazım. Darbeci, hükümeti yıktığında oradaki anlaşma devam eder mi?"

- Tiyatro eleştirisi

Dağ, bazı siyasetçilerin AK Parti'yi Türkiye'yi kamplaştırmakla suçladığını ancak AK Parti'nin geleceğinin Türkiye'nin geleceği olduğunu dile getirdi.

"Bugün bizi kamplaştırmakla suçlayanlar tiyatroya gidip, (tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyunu) teröristlerin o tiyatrosunu birlikte izlemek suretiyle ülkeyi kamplaştıranlardır." diyen Dağ, "Buradaki amaç, ülkenin meselelerine çözüm bulmak olsa başımın üzerinde yeri var. Ama CHP'lilerin bu konudaki kanaat ve düşüncelerini de çok iyi biliyoruz. 'Seçime kadar ortak bir görüntü verelim, oyları kaybetmeyelim' diye düşünüyorlar. O kadar sırıtmaya başladı ki, bu görüntüleri memleketin en ücra noktasına kadar herkes görüyor." ifadesini kullandı.

Hamza Dağ, konuşmasının sonunda İzmir'de bugüne kadar AK Parti'nin istediği sonucu alamadığına değinerek, "Arzuladığımız neticeyi alamamış olsak da bu millet feraset sahibidir. Muhalefet yapma görevi vermiştir. Biz seferden sorumluyuz, görevimizi en iyi şekilde yapmaktan mesulüz." dedi.

Toplantıya, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve çok sayıda partili katıldı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
19 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
19 Ocak 2020 00:07		 'Jeotermal santrallerin zehirli gaz yaydığı' iddiası yalanlandı
18 Ocak 2020 23:40
AB'den küstah tepki!
18 Ocak 2020 22:16		 Afşin-Elbistan Termik Santrali ne zaman açılacak?
18 Ocak 2020 22:11
Valilik, CHP'li Vekilin fiziki müdahale iddialarını yalanladı
18 Ocak 2020 21:51		 Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Hafter tepkisi
18 Ocak 2020 21:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü
18 Ocak 2020 21:28		 Erdoğan, 150. yurt dışı ziyaretini Almanya'ya yapacak
18 Ocak 2020 20:09
'İBB'de görev alacak 1000 kişi arıyoruz'
18 Ocak 2020 19:43		 Özhaseki: Vatandaş niye bizi desteklemeye devam ediyor
18 Ocak 2020 19:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:07 - 19 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:51 - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan faiz açıklaması23:46 - Türk Bayrağı ve kolonyalı 'asker harçlığı' sömürüsü23:40 - 'Jeotermal santrallerin zehirli gaz yaydığı' iddiası yalanlandı23:33 - Yerli otomobil beş yıldızlı olacak23:27 - Emlak sektörü 2020'den umutlu23:21 - Kaybolan Kader Buse, 1 yıldır bulunamadı23:16 - 'Bazı bitkisel ilaçlar sedef hastalığını alevlendirebilir'23:11 - Grip salgınıyla ilgili rahatlatan açıklama23:06 - Yozgat Şehir Hastanesi 3 yaşında
23:01 - AK Partili Dağ'dan CHP'ye 'FETÖ ve tiyatro' eleştirisi22:56 - Sürücüler için 8 önemli kış bakımı uyarısı22:51 - Dünyanın en kısa adamı 28 yaşında hayatını kaybetti22:46 - Buz yanığına dikkat, uzuv kaybına neden olabilir22:41 - Mimarlık mesleğini bırakıp otostopla dünyayı geziyor22:36 - AŞTİ'de sömestr yoğunluğu22:31 - YKS'ye başvuranların yüzde 25'i bölümünden memnun değil22:26 - Denizli'de fuhuş çetelerine operasyon: 71 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
19 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
emrivaki 1
müstakil ev 2
ulaşgkc 1
Ötüken 1
başka ülkede yaşamayı istemek 1
hümanizm 1
avukatların yeşil pasaport alması 1
Leyla ile Mecnun 1
gurbet 1
17.01.2020 galatasaray'in vergi borçlarının kaldırılması 1
SON İLANLAR
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 2 İşçi Alacak
Elazıg İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aksaray Ağaçören Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 22 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam