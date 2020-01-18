1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yozgat Şehir Hastanesi 3 yaşında

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olarak 16 Ocak 2017 tarihinde kapılarını açan Yozgat Şehir Hastanesi 3 yaşında. Bugüne kadar yaklaşık 3 milyon hastanın şifa aradığı hastanede, 950 Sağlık Bakanlığı, 875 özel hizmet sağlayıcısı ekip, 7/24 görev yapıyor.
 18 Ocak 2020 23:06
Yazdır
Yozgat Şehir Hastanesi 3 yaşında

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olarak 16 Ocak 2017 tarihinde kapılarını açan Yozgat Şehir Hastanesi 3 yaşında. Bugüne kadar yaklaşık 3 milyon hastanın şifa aradığı hastanede, 950 Sağlık Bakanlığı, 875 özel hizmet sağlayıcısı ekip, 7/24 görev yapıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından "Kamu-Özel İşbirliği" (PPP) modeli ile hizmet veren ve bugüne kadar sağlık hizmetleri alanında birçok ödülün sahibi olan Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. İbrahim Akkurt, 3'ncü yıldönümü nedeniyle verdiği mesajda, tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Son üç yılda ihtiyaç duyan tüm hastalara en kaliteli sağlık hizmetinin sunumu konusunda özverili çalışmalar sergilendiğini belirten Başhekim Opr. Dr. Akkurt, istatistik verilere de dikkati çekerek, şöyle devam etti: "2 milyon 885 bin 776 muayene işlemi (acil servis dahil), sahip olduğumuz teknolojik imkanlarla 80 bin 675 ameliyat, 95 bin 378 hastamızın yatışı yapılarak tedavileri gerçekleştirildi. 8 bin 156 bebek hastanemizde dünyaya gözlerini açtı. Hastanemiz istatistiklerde göz kamaştırarak halkımıza verilen hizmet kalitesini yükseltmeyi kendine hedef edinmiştir. Hastanemiz 2018 kriterlerine göre HIMSS EMRAM Seviye 7 Sertifikasını alan Avrupa'da tek, Türkiye'de ilk şehir hastanesi olmuştur. Hizmet kalitesinin her zaman en üst seviyede tutulmasına özen gösterilen hastanemizde yoğun bakım yatak sayımızı 60'a yükselterek hastalarımızın dışarıya sevk işlemleri önemli oranda düşürülmüştür. Yozgat Şehir Hastanesi, dijitalleşmenin en üst seviyesi olarak kabul edilen HIMSS Emram 7 sertifikası sahibi olmasının yanı sıra, "Sağlıkta Kalite Standartları" ve "Anne Dostu Hastane" ödülleri ile yeniden kullanılabilir tüm tekstil ürünlerinin hijyenik olduğunu gösteren 'RAL GZ-992' sertifikasına sahip"

Başhekim Opr. Dr. Akkurt, "Bütün bu çalışmaları gerçekleştirmemizde gayret eden ve ekip ruhuyla fedakarlık gösteren 950 Sağlık Bakanlığı ve 875 Özel Hizmet Sağlayıcısından oluşan bütün çalışma arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese sevgi ve saygılarımı sunarım." dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Driftten yakalandı, ehliyetine 2035'e kadar el konuldu
18 Ocak 2020 20:53		 Mehmetçiğin 'can dostları' zorlu eğitimden geçiyor
18 Ocak 2020 20:20
Yarıyıl tatilindeki trafik tedbirleri artırıldı
18 Ocak 2020 20:14		 Bu yıl uygulanacak kamu sosyal tesis ücretleri belirlendi
18 Ocak 2020 20:04
Atlı polislerin geçidi turistlerden büyük ilgi gördü
18 Ocak 2020 17:45		 Özel Harekat Şubesi polisleri Suriye'ye uğurlandı
18 Ocak 2020 17:30
KVKK'ya internetten başvuru dönemi başladı
18 Ocak 2020 11:55		 Ürün sorumluluğu tazminatı geliyor
18 Ocak 2020 08:46
Sahtekara ceza, işini iyi yapan üreticiye ödül
18 Ocak 2020 07:35		 Drift'in sonu kötü bitti: 2035'e kadar araba kullanamayacak
18 Ocak 2020 07:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:07 - 19 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:51 - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan faiz açıklaması23:46 - Türk Bayrağı ve kolonyalı 'asker harçlığı' sömürüsü23:40 - 'Jeotermal santrallerin zehirli gaz yaydığı' iddiası yalanlandı23:33 - Yerli otomobil beş yıldızlı olacak23:27 - Emlak sektörü 2020'den umutlu23:21 - Kaybolan Kader Buse, 1 yıldır bulunamadı23:16 - 'Bazı bitkisel ilaçlar sedef hastalığını alevlendirebilir'23:11 - Grip salgınıyla ilgili rahatlatan açıklama23:06 - Yozgat Şehir Hastanesi 3 yaşında
23:01 - AK Partili Dağ'dan CHP'ye 'FETÖ ve tiyatro' eleştirisi22:56 - Sürücüler için 8 önemli kış bakımı uyarısı22:51 - Dünyanın en kısa adamı 28 yaşında hayatını kaybetti22:46 - Buz yanığına dikkat, uzuv kaybına neden olabilir22:41 - Mimarlık mesleğini bırakıp otostopla dünyayı geziyor22:36 - AŞTİ'de sömestr yoğunluğu22:31 - YKS'ye başvuranların yüzde 25'i bölümünden memnun değil22:26 - Denizli'de fuhuş çetelerine operasyon: 71 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
19 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sokakta yaşamak zorunda kalan hasan 1
gurbet 1
hümanizm 1
eren derdiyok 1
Cehalet konuşurken akıl güler 1
20.01.2020 beşiktaş vs dg sivasspor maçı 4
dinsizin hakkından imansızın gelmesi 1
aşk 2
Vekillere 007 ajandası 2
Nazire yapmak 1
SON İLANLAR
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 2 İşçi Alacak
Elazıg İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aksaray Ağaçören Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 22 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam