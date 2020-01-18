Yerli otomobil beş yıldızlı olacak
|18 Ocak 2020 23:33
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2019 Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan ve tüm dünyada gündem olan yerli otomobile ilgi oldukça yüksek. Yerli otomobilin tasarımı ve elektrikli olması otomobil meraklıları tarafından büyük bir beğeni topladı.
Şimdi de güvenlik konusunda önemli ilerlemeler kaydediliyor. Yerli otomobil yüksek çarpışma dayanımı, kapsamlı aktif ve pasif güvenlik ögeleriyle birlikte ileri sürücü destek sistemlerine sahip olacak.
Yerli otomobil bununla beraber 2022 yılında Euro NCAP 5 Yıldız Güvenlik normlarını sağlayacak.
Konuyla ilgili açıklama TOGG'un Resmi Twitter hesabından yapıldı.
İşte o açıklama:
Yüksek çarpışma dayanımı, kapsamlı aktif ve pasif güvenlik ögeleri ve ileri sürücü destek sistemleri sayesinde 2022 yılının Euro NCAP 5 Yıldız güvenlik normlarını sağlayacak #TürkiyeninOtomobili ile yolculukların keyfini güvenle süreceksiniz.#YeniLigeYolculuk#TOGG pic.twitter.com/BrUcZWalOZTürkiye'nin Otomobili (@TOGG2022) January 17, 2020
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