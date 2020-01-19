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19 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları

19 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
 19 Ocak 2020 00:07
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19 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle "Libya" konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelecek.

- Berlin'deki temaslar çerçevesinde bazı devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Zirvesi'ne, Merkel tarafından verilecek çalışma yemeğine ve basın toplantısına katılacak.

(Berlin)

2- Rahşan Ecevit'in vefatı

- DSP Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in cenazesi, Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rahşan Ecevit için düzenlenecek törenlere katılacak.

(Ankara/13.06)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Haliliye Belediyesi Sosyal Market açılışına katılacak, Akçakale İlçe Teşkilatı ve Belediye Başkanlığı ile Halfeti İlçe Teşkilatı ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Şanlıurfa/10.30-17.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

2- Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek çalışanlarını gözaltına almasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Kahire/Ankara)

3- Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin BM tarafından tanınan Trablus yönetimine yönelik saldırıları ve krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik çabalar izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Küçükler, Yıldızlar, Emektarlar Satranç Şampiyonası'nın açılışına katılacak.

(Antalya/15.30)

2- Süper Lig'de 18. haftaya Antalyaspor-Göztepe, Trabzonspor-Kasımpaşa, Galatasaray-Yukatel Denizlispor, Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/13.30/Trabzon/16.00/İstanbul/16.00/19.00)

3- TFF 1. Lig'de 18. hafta İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Keçiörengücü-Eskişehirspor, Boluspor-Osmanlıspor, Bursaspor-Fatih Karagümrük müsabakalarıyla sürüyor.

(İstanbul/Ankara/14.00/Bolu/16.30/Bursa/19.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin Türk ve yabancı yıldızlarını bir araya getirecek ING All-Star 2020 organizasyonu Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. haftaya Fenerbahçe Öznur Kablo-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol karşılaşmasıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.30)

6- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 12. haftası Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank, Beşiktaş-Karayolları, Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor, Eczacıbaşı VitrA-Beylikdüzü Voleybol İhtisas müsabakalarıyla sürüyor.

(Aydın/14.00/İstanbul/14.00/18.00/18.30)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 11. haftaya 2 maçla devam edilecek.

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 19. hafta maçları tamamlanacak.

***

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