Okullarda, taşınır kontrol yetkilisi kim olmalı? İşte MEB'in resmi görüşü

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 09.12.2019 24436966 sayılı yazısıyla okullarda baş müdür yardımcılığı kadrosu olmadığına göre taşınır kayıt yetkilisi kim olacak? sorusunu cevapladı.

Taşınır Mal Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu kayıt ve işlemleri kontrol etmek üzere harcama yetkilisinin yardımcılarından veya yoksa bunların bir alt kademesinde ki yöneticileri arasından taşınır kontrol yetkilisi görevlendirilmesi gerektiği belirtilmiş olup buna göre okul ve kurumlarımızda hangi unvanların taşınır kontrol yetkilisi olarak belirlenmesi gerektiği bildirilmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile Ortaöğretim kurumlarında (lise vb.) okul müdürünün harcama yetkilisi, okul müdür yardımcısının ise taşınır kayıt yetkilisi olduğu durumlarda varsa sadece okul baş muavininin taşınır kontrol yetkilisi olacağı aksi taktirde okul müdürünün hem harcama yetkilisi hem de taşınır kontrol yetkilisi olacağı belirtilmiştir.

Ancak Başkanlığımızca, Ortaöğretim kurumlarında baş muavinlik ünvanı kalmadığı ve taşınır kayıt yetkilisi olarak müdür yardımcıları yerine daha çok diğer personellerin görevlendirildiği tespit edildiğinden; Ortaöğretim kurumlarında (lise vb.) okul müdür yardımcısı haricinde (memur, hizmetli vb.) taşınır kayıt yetkilisi belirlenmesi halinde okul müdür yardımcılarından biri taşınır kontrol yetkilisi olarak görevlendirilebilecek ancak okul müdür yardımcılardan birisinin taşınır kayıt yetkilisi olarak belirlenmesi halinde ise okul müdürü taşınır kontrol yetkilisi olacaktır.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR