1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TPAO'ya, 7 ilde petrol arama ruhsatı izni verildi

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, TPAO'ya bazı illerde petrol arama ruhsatı verdi.
 19 Ocak 2020 00:42
Yazdır
TPAO'ya, 7 ilde petrol arama ruhsatı izni verildi

19 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, TPAO'ya Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kahramanmaraş illerinde 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verdi.

Karar, 6491 sayılı Türk Petrol Kanununu 6, 7 ve 22. maddeleri gereğince verildi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yozgat Şehir Hastanesi 3 yaşında
18 Ocak 2020 23:06		 Driftten yakalandı, ehliyetine 2035'e kadar el konuldu
18 Ocak 2020 20:53
Mehmetçiğin 'can dostları' zorlu eğitimden geçiyor
18 Ocak 2020 20:20		 Yarıyıl tatilindeki trafik tedbirleri artırıldı
18 Ocak 2020 20:14
Bu yıl uygulanacak kamu sosyal tesis ücretleri belirlendi
18 Ocak 2020 20:04		 Atlı polislerin geçidi turistlerden büyük ilgi gördü
18 Ocak 2020 17:45
Özel Harekat Şubesi polisleri Suriye'ye uğurlandı
18 Ocak 2020 17:30		 KVKK'ya internetten başvuru dönemi başladı
18 Ocak 2020 11:55
Ürün sorumluluğu tazminatı geliyor
18 Ocak 2020 08:46		 Sahtekara ceza, işini iyi yapan üreticiye ödül
18 Ocak 2020 07:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:28 - Babil dizisi Twitter'da dünya gündemine girdi00:42 - TPAO'ya, 7 ilde petrol arama ruhsatı izni verildi00:26 - İstanbul Havalimanı, garanti edilen yolcu hedefini geçti00:07 - 19 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:51 - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan faiz açıklaması23:46 - Türk Bayrağı ve kolonyalı 'asker harçlığı' sömürüsü23:40 - Jeotermal santraller zehirli gaz yayıyor mu? Valilikten açıklama23:33 - Yerli otomobil, Euro NCAP 5 Yıldız normlarını sağlayacak23:27 - Emlak sektörü 2020'den umutlu23:21 - Kaybolan Kader Buse, 1 yıldır bulunamadı
23:16 - 'Bazı bitkisel ilaçlar sedef hastalığını alevlendirebilir'23:11 - Grip salgınıyla ilgili rahatlatan açıklama23:06 - Yozgat Şehir Hastanesi 3 yaşında23:01 - AK Partili Dağ'dan CHP'ye 'FETÖ ve tiyatro' eleştirisi22:56 - Sürücüler için 8 önemli kış bakımı uyarısı22:51 - Dünyanın en kısa adamı 28 yaşında hayatını kaybetti22:46 - Buz yanığına dikkat, uzuv kaybına neden olabilir22:41 - Mimarlık mesleğini bırakıp otostopla dünyayı geziyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Havalimanı, garanti edilen yolcu hedefini geçti
TPAO'ya, 7 ilde petrol arama ruhsatı izni verildi
Babil dizisi Twitter'da dünya gündemine girdi
19 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sokakta yaşamak zorunda kalan hasan 1
kürt milletine kaderini tayin hakkı verilmelidir 3
moğollar 2
kete 1
müstakil ev 2
duygusala bağlamak 2
250 gram. 2
af yasasının çıkması 1
20.01.2020 beşiktaş vs dg sivasspor maçı 4
eskiyi getir yeniyi götür 2
SON İLANLAR
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 2 İşçi Alacak
Elazıg İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aksaray Ağaçören Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 22 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam