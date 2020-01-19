TPAO'ya, 7 ilde petrol arama ruhsatı izni verildi
Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, TPAO'ya bazı illerde petrol arama ruhsatı verdi.
|19 Ocak 2020 00:42
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19 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, TPAO'ya Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kahramanmaraş illerinde 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verdi.
Karar, 6491 sayılı Türk Petrol Kanununu 6, 7 ve 22. maddeleri gereğince verildi.
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