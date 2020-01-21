Açık öğretim okulları iş ve işlemleri genelgesi

Örgün eğitim çağı dışına çıkmış ve eğitim öğretimini çeşitli nedenlerle tamamlayamayan vatandaşlarımız ile zorunlu ortaöğretim çağı içerisinde olup zorunlu eğitimlerini Açık Öğretim Okullarında tamamlamak isteyenlerin açık öğretim hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, iş ve işlemlerinin etkin, hızlı, yaygın ve nitelikli bir şekilde sunulması amacıyla aşağıda belirtilen tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1) Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ile ilgili iş ve işlemleri; bu okulların resmi internet sitesindeki duyurular ile Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılan bilgilendirmeler ve verilen yetkiler doğrultusunda, halk eğitimi merkezi müdürlükleri yürütecektir.

2) Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile ilgili iş ve işlemleri; bu okulların resmi internet sitesindeki duyurular ile Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılan bilgilendirmeler ve verilen yetkiler doğrultusunda, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yüz yüze eğitim vermeye uygun görülen örgün ve yaygın eğitim kurumları yürütecektir.

3) Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemindeki kayıtlar esas alınarak, diplomalar ve diploma defterleri merkez kullanıcıları tarafından sistem üzerinden basıma hazır hale getirilecektir. Halk eğitimi merkezi müdürlükleri ile görevlendirilen örgün ve yaygın eğitim kurumları; basıma hazır hale getirilen diploma ve diploma defterlerinin temin edilmesi, basımı, imzalanması, mühürlenmesi, arşivlenmesi, diplomaların soğuk damga işlemleri ve öğrencilere dağıtım iş ve işlemlerini ortaöğretim kurumlarının ilgili mevzuat hükümlerine göre yapacaktır. Yapılan iş ve işlemlerle ilgili evraklar, işlem yapan kurum tarafından arşivlenecektir.

4) Açık Öğretim Okulları öğrencilerinin kitap ihtiyaç talepleri, belirlenen tarihlerde halk eğitimi merkezi müdürlükleri tarafından sisteme girilecektir. Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin kitap ihtiyaçlarını halk eğitimi merkezi müdürlükleri belirleyecektir. Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin kitap ihtiyaçları ise yüz yüze eğitim veren kurumlar tarafından belirlenecek ve ilgili halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bildirilecektir.

5) Açık Öğretim Okullarında kayıtlı özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, Rehberlik Araştırma Merkezlerine sağlık raporları ile başvurmaları halinde; Mebbis RAM Modülüne bilgi girişleri yapılacaktır. Bu bilgiler doğrultusunda Açık öğretim kurumları merkezi sistem sınavlarında, durumlarına uygun gerekli sınav tedbirleri alınacaktır. Bu öğrencilerin,

durumlarına uygun eğitim materyallerinin basımı, temini ve öğrencilere gönderilmesine yönelik iş ve işlemler Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilecektir.

6) Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin yüz yüze eğitim dersleri, ilgili kurumların fiziki durumu ve öğretmen kadrosunun uygun olması halinde yoğunlaştırılmış eğitim olarak da verilebilir. Ancak Mesleki Açık Öğretim Lisesinde "İşletmelerde Mesleki Eğitim" dersi yoğunlaştırılmış eğitim olarak verilemez.

Mesleki Açık Öğretim Lisesinde yoğunlaştırılmış eğitime; ortaöğretim kurumu mezunu olarak kayıt yaptıran öğrenciler katılabilir.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde yoğunlaştırılmış eğitime; ortaöğretim kurumu mezunu olarak kayıt yaptıranlar, uzaktan eğitim ile alacağı ortak dersi kalmayanlar, ilk kayıt/kayıt yenileme yaptırdığı eğitim öğretim yılının 1 inci dönemi ilk kayıt/kayıt yenileme işlemlerinin son günü itibarıyla 18 yaşından gün alanlar ve yurt dışı programına kayıtlı olanlar ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler katılabilir.

Yoğunlaştırılmış eğitimde;

a) Dönem, örgün eğitimdeki bir dönem süresinin yarısı kadardır.

b) Her bir dersin haftalık ders saati sayısı, haftalık ders çizelgesindeki o dersin ders saati sayısının iki katıdır.

c) Birbirinin devamı niteliğindeki dersler yoğunlaştırılmış aynı eğitim dönemi içerisinde verilemez.

7) Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencileri için; devamsızlık hariç başarısız olduğu her yüz yüze eğitim dersinden dönem sonlarında sınav yapılır. Bu sınavlar, örgün ortaöğretim kurumlarının sorumluluk sınavlarıyla ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilir.

8) İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri, Açık Öğretim Okullarında kayıtlı olan mecburi ortaöğretim çağı içerisindeki öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerinin takibine ve çeşitli nedenlerle öğrenimini tamamlayamayan, mecburi öğrenim çağı dışına çıkmış vatandaşlarımızın da yarım kalan eğitimlerini Açık Öğretim Okulları aracılığıyla tamamlamasına yönelik faaliyetler yapacaktır.

9) Açık Öğretim Okulları iş ve işlemleri ile sınavlarının mevzuatına uygun olarak yürütülebilmesi için il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından gerekli tedbirler alınarak uygun ortamlar sağlanacaktır.

10) 2012/45 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

İşte o genelge;

Ahmet KANDEMİR