Babil dizisi Twitter'da dünya gündemine girdi
|19 Ocak 2020 01:28
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Star Tv ekranlarının yeni dizisi Babil, dün akşam yayımlanan ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Halit Ergenç, Nur Fettahoğlu, Birce Akalay ve Aslı Enver gibi birçok tecrübeli ismin yer aldığı Babil dizisi, sosyal medyayı yerle bir etti.
Sosyal medya kullanıcıları, "Babil" etiketi altında binlerce paylaşım yaparak, diziyi Twitter dünya gündeminde birinci sıraya kadar taşıdılar. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Halit Ergenç ve Birce Akalay'ın yer aldığı sahneleri paylaşarak dizi hakkında olumlu paylaşımlar yaptı.
Babil dizisinin ilk bölümünde neler oldu?
İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken, karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur.
Evlenmek üzereyken ayrıldığı Büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak, ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır.
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