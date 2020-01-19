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Rakamlarla '100 bin Sosyal Konut' başvuruları

Dar gelirliye 100 bin konut projesine talep patlaması yaşandı. 100 bin sosyal konut için toplam 1 milyon 211 bin 518 adetle 12 kat başvuru yapıldı. İstanbul 38 kat taleple birinci sırada yer aldı. İstanbul'u Adıyaman, Zonguldak ve Yalova izledi. Proje vatandaşlara kira öder gibi 240 ay taksitle ev sahibi olma imkanı sunuyor
 19 Ocak 2020 07:45
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Rakamlarla '100 bin Sosyal Konut' başvuruları

Dar gelirlinin konuta olan talebi 100 bin sosyal konuta gelen 12 kat taleple bir kez daha gözler önüne serildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve 16 Aralık'ta ilk başvuruların alındığı 100 bin sosyal konut projesine vatandaş Türkiye'nin her ilinden adeta akın etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle başlayan projeye Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden yapılan başvuru sayısı 1 aylık sürede 1 milyon 211 bin 518'e ulaştı. Talebin patladığı ile ise 10 bin sosyal konut için 38 kat fazla başvurunun yapıldığı İstanbul olarak kayıtlara geçti.

ADIYAMAN ŞAŞIRTTI

Yüksek talepli diğer iller Adıyaman, Zonguldak, Yalova, Antalya ve Kastamonu olarak gözlendi. Adıyaman'da 300 konut için 30 kat talep geldi. Zonguldak ve Yalova'da da 300'er konut'a 30'ar kat talep oluştu. Antalya'da bin konut için 27 kat, Kastamonu'da da 300 konut için 27 kata denk gelen 8 bin 17 adet başvuru yapıldı. İzmir'de 22 kat, Edirne ve Rize'de 21'er kat, Bolu, Aydın ve Van'da 20'şer kat fazla talep oluştu. 18 ila 12 kat arasında talep alan iller ise sırasıyla Trabzon, Malatya, Bursa, Aksaray, Düzce, Erzincan, Muğla, Kayseri, Batman, Gaziantep, Bartın, Kütahya, Çanakkale, Sakarya, Isparta ve Diyarbakır oldu. Gaziantep'e toplam başvuru sayısı ise 69 bin 686.

10 BÜYÜK ŞEHİR'DE EN AZ İLGİ DENİZLİ'DE

Sosyal konuta gelen talepte 10 büyük şehir karşılaştırmasında ise en az talep Denizli'de oluştu. İlde 3 bin 500 konuta sadece 1 kat fazla talep geldi. Denizliyi düşük talepte büyük şehirler arasında 2 kat talep ile Balıkesir, 3 kat talep ile Hatay, 5 kat talep ile Ankara takip etti. Adana 10 kat talep aldı. 22 kat talebin geldiği İzmir'de toplam başvuru sayısı 75 bin 288, 18 kat talebin geldiği Bursa'da da toplam başvuru sayısı 56 bin 142 oldu.

35 İLÇEDE BAŞVURAN HERKESE EV

Türkiye genelinde 22 ilin toplam 35 ilçesinde ise gelen talepler başvurusu alınan talepten düşük kaldı. Talebin düşük kaldığı Şırnak'ta 6 ilçede toplam 300 konut için talep toplandı. İlde 5 ilçede talepler ilan edilen konut sayısının altında kaldı. Gelen toplam başvuru sayısı da 210 olarak hesaplandı. Mardin'de de benzer bir tablo gözledi. İlin 3 ilçesinde toplam bin konut için talep açılırken vatandaş 2 ilçede talebin üstünde başvuru yapıp bir ilçesinde daha az başvuru yaptı. Toplam başvuru sayısı ise 3 ilçede 875 adetle sınırlı oldu. Eskişehir'de 4, Kayseri ve Denizli'de 3'er, Batman, Van ve Şanlı Urfa'da 2'şer ilçe olmak üzere böylece Türkiye genelinde 35 ilçede başvuru sahibinin ev hayali gerçeğe dönüşmüş oldu.

KURA HEYECANI ŞİMDİDEN BAŞLADI

Ev sahibi olmak için başvuranları şimdi de tatlı bir kura heyecanı telaşı sardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kuraların şubat ayında çekileceği duyuruldu. Hangi ilde ne zaman kura çekileceğine yönelik ise net tarihlerin en kısa sürede duyurulacağı belirtildi. Konut kurası noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubelerinden geri alabilecek.

240 AYA KADAR VADE İMKANI

Dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi 240 ay sabit taksitle ev sahibi olabilecek. 75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak. 100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksitle ev sahibi olacak. Taksit ödemeleri ise sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacak.

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Yeni Şafak
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