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Yakarsa kombiyi zenginler yakar

Yazın peş peşe yapılan doğalgaz zamlarının faturası şimdi yakmaya başladı
 19 Ocak 2020 08:00
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Yakarsa kombiyi zenginler yakar

Türkiye'nin 1 numaralı gündemi Kanal İstanbul gibi gözükse de, yazın yapılan enerji zamlarının faturaları bir bir gelmeye başlayınca dün gerçek gündem kendini gösterdi. Havaların son 39 yılın en sıcak kışını geçirmemize rağmen, oldukça yüksel gelen doğalgaz faturaları dün sosyal medyada da 1. gündem oldu. Yüzde 5 ve 6'lar seviyesinde zam alan emekli ve çalışan, yüzde 50'yi aşan zamlı doğalgaz faturasıyla karşılaşınca adeta ateş püskürdü.

KIŞ YANGINI

Türkiye'nin gündemi, vatandaşın gündeminin konuşulmasına bir türlü fırsat vermedi. Vergi, harç, ceza gibi birçok kaleme zam üstüne zam yapılırken, şimdi de doğalgaz faturasında fahiş zammı gören vatandaş soluğu sosyal medyada aldı. Dünyada doğalgaz fiyatları %50 düşerken, son bir yılda Türkiye'de ise %53.8 zamlanması Twitter'da 1. gündem maddesi oldu. 1 yılda; elektriğe %50, doğalgaza %50, akaryakıta %30, gıdaya %50, beyaz ete %40, süte %50 zam geldi.

Yapılan son zamlarla 400 liralık doğalgaz faturası 200 lira olacakken 615.2 lira oldu. Ama tüm bu zamlarla birlikte TÜİK, enflasyonu yüzde 12 olarak belirledi.

Yüzde 12'lik enflasyonla asgari ücretliye yapılan yüzde 15.04'lük zam vatandaşın sırtına yüklenen zamlar karşısında adeta gölgede kaldı. Asgari ücretlinin aldığı zam daha cebine girmeden eridi. Ekonomik krizden çıkış yolunu günübirlik politikalarda arayan iktidar partisi, vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Vatandaş sosyal medya hesaplarından "açlıktan ölmezsek soğuktan, soğuktan ölmezsek açlıktan ölürüz artık" dediler.

Furkan Erten
Milli Gazete
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