1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa'nın kuzey kesimleri, Eskişehir'in doğu kesimleri, Ankara, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Hopa, Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Marmara'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor
 19 Ocak 2020 08:01
Yazdır
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa'nın kuzey kesimleri, Eskişehir'in doğu kesimleri, Ankara, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Hopa, Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Marmara'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kara yollarında durum
19 Ocak 2020 08:31		 Rakamlarla '100 bin Sosyal Konut' başvuruları
19 Ocak 2020 07:45
Pompada akıl oyunları... Böyle dolandırıyorlar
19 Ocak 2020 07:05		 2020 yılında kamuda en yüksek ücreti kimler alacak?
19 Ocak 2020 06:30
Hastaneye sığınan evsizleri şikayet edip dışarı attırdılar
19 Ocak 2020 04:10		 Türk Bayrağı ve kolonyalı 'asker harçlığı' sömürüsü
18 Ocak 2020 23:46
Jeotermal santraller zehirli gaz yayıyor mu? Valilikten açıklama
18 Ocak 2020 23:40		 Kaybolan Kader Buse, 1 yıldır bulunamadı
18 Ocak 2020 23:21
Mimarlık mesleğini bırakıp otostopla dünyayı geziyor
18 Ocak 2020 22:41		 AŞTİ'de sömestr yoğunluğu
18 Ocak 2020 22:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Pompada akıl oyunları... Böyle dolandırıyorlar
İstanbul Havalimanı, garanti edilen yolcu hedefini geçti
Babil dizisi Twitter'da dünya gündemine girdi
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Hastaneye sığınan evsizleri şikayet edip dışarı attırdılar
2020 yılında kamuda en yüksek ücreti kimler alacak?
TPAO'ya, 7 ilde petrol arama ruhsatı izni verildi
Yakarsa kombiyi zenginler yakar
1 yaşındaki çocuğa terörist denilir mi?
Rakamlarla '100 bin Sosyal Konut' başvuruları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
elif 1
nick'in anlamı 1
18.01.2020 gaziantep fk vs fenerbahçe maçı 3
aşk 2
af yasasının çıkması 1
çocuğunun karnesini paylaşan ebeveyn 2
888 bin tl ceza 2
Ötüken 1
avukatların yeşil pasaport alması 1
eskiyi getir yeniyi götür 2
SON İLANLAR
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 2 İşçi Alacak
Elazıg İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aksaray Ağaçören Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 22 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam