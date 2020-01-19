Kara yollarında durum
|19 Ocak 2020 08:31
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtkoy-Pendik Tersane kavşakları baglantı yolundaki yapım calısmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan kontrollü olarak izin veriliyor.
Ankara Cevre Otoyolu'nun Ankara-Nigde Otoyolu'na baglantı kavsagında yapım calısmaları nedeniyle ulasım kontrollu devam ediyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.
Beyşehir-Isparta yolunun 32-44. kilometreleri ve Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresinde Karayar Tüneli'ndeki bakım onarım çalışmalarından dolayı ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 54-55. kilometrelerindeki Çanakkale Köprüsü yaklaşım viyadüğü çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunun 37-39. kilometrelerindeki Üç Yol mevkisinde patlatmalı yol yapım çalışmaları yapılıyor. Bu kesimde ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.
Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerindeki aydınlatma sistemi montaj çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.
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