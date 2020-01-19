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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor
 19 Ocak 2020 08:31
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtkoy-Pendik Tersane kavşakları baglantı yolundaki yapım calısmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan kontrollü olarak izin veriliyor.

Ankara Cevre Otoyolu'nun Ankara-Nigde Otoyolu'na baglantı kavsagında yapım calısmaları nedeniyle ulasım kontrollu devam ediyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 32-44. kilometreleri ve Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresinde Karayar Tüneli'ndeki bakım onarım çalışmalarından dolayı ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 54-55. kilometrelerindeki Çanakkale Köprüsü yaklaşım viyadüğü çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunun 37-39. kilometrelerindeki Üç Yol mevkisinde patlatmalı yol yapım çalışmaları yapılıyor. Bu kesimde ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerindeki aydınlatma sistemi montaj çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.
Anadolu Ajansı
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