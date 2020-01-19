Ankesör operasyonunda 56 muvazzaf tutuklandı
|19 Ocak 2020 09:00
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, geçtiğimiz günlerde İzmir merkezli 49 il ve KKTC'de dev bir operasyon gerçekleştirildi. Büfe ve kontörlü sabit hatlardan ardışık arama yaptığı belirlenen 97'si muvazzaf 143 üsteğmen ve 11'i muvazzaf 33 teğmen olmak üzere toplam 176 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, bunlardan 145'i yakalandı. Gözaltına alınanlardan 39'u Emniyette etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmak istedi.
39'U İTİRAFÇI OLDU
Verdikleri ifadeler doğrultusunda 39 şüpheli adli kontrolle emniyetten serbest bırakıldı. İfadeleri tamamlanan 106 şüpheli ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi İzmir Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 56'sı muvazzaf subay olan 82 şüpheli tutuklanırken, 24 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada 29 şüphelinin firari olduğu ve muvazzaf olan bu isimlerin bağlı bulundukları komutanlıklarca açığa alındıkları öğrenildi.
Mustafa Sait Özkan
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