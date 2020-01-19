1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankesör operasyonunda 56 muvazzaf tutuklandı

İzmir merkezli ankesör operasyonunda 145 şüpheli yakalandı. Bunlardan 39'u itirafçı olurken, mahkemeye sevk edilen 106 şüpheliden 82'si tutuklandı. Cezaevine gönderilen FETÖ'cülerden 56'sı muvazzaf subay
 19 Ocak 2020 09:00
Yazdır
Ankesör operasyonunda 56 muvazzaf tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, geçtiğimiz günlerde İzmir merkezli 49 il ve KKTC'de dev bir operasyon gerçekleştirildi. Büfe ve kontörlü sabit hatlardan ardışık arama yaptığı belirlenen 97'si muvazzaf 143 üsteğmen ve 11'i muvazzaf 33 teğmen olmak üzere toplam 176 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, bunlardan 145'i yakalandı. Gözaltına alınanlardan 39'u Emniyette etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmak istedi.

39'U İTİRAFÇI OLDU

Verdikleri ifadeler doğrultusunda 39 şüpheli adli kontrolle emniyetten serbest bırakıldı. İfadeleri tamamlanan 106 şüpheli ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi İzmir Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 56'sı muvazzaf subay olan 82 şüpheli tutuklanırken, 24 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada 29 şüphelinin firari olduğu ve muvazzaf olan bu isimlerin bağlı bulundukları komutanlıklarca açığa alındıkları öğrenildi.

Mustafa Sait Özkan
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şırnak'ta 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
18 Ocak 2020 21:40		 FETÖ'den tutuklusu Ticaret Borsası Başkanı'na tahliye
18 Ocak 2020 20:47
Firari Hakan Şükür: Dolandırıldım, tüm birikimim gitti
18 Ocak 2020 17:26		 Terör örgütünün lider kadrosu sürekli yer değiştiriyor
18 Ocak 2020 17:22
Afyonkarahisar'da il ablası, il imamı ve eğitim danışmanı tutuklandı
18 Ocak 2020 14:06		 Sakarya'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
18 Ocak 2020 12:36
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 138'inci gününde
18 Ocak 2020 11:41		 FETÖ elebaşı imzalı saat kullanan 'bölge imamının' yalanları çürütüldü
18 Ocak 2020 11:15
DEAŞ ile bağlantısı bulunduğu iddiasıyla 2 kişi sınır dışı edildi
18 Ocak 2020 11:10		 Fatsa Ticaret Borsası Başkanı FETÖ'den tutuklandı
18 Ocak 2020 10:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Pompada akıl oyunları... Böyle dolandırıyorlar
İstanbul Havalimanı, garanti edilen yolcu hedefini geçti
Babil dizisi Twitter'da dünya gündemine girdi
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Hastaneye sığınan evsizleri şikayet edip dışarı attırdılar
2020 yılında kamuda en yüksek ücreti kimler alacak?
Yakarsa kombiyi zenginler yakar
TPAO'ya, 7 ilde petrol arama ruhsatı izni verildi
1 yaşındaki çocuğa terörist denilir mi?
Rakamlarla '100 bin Sosyal Konut' başvuruları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mizofoni 2
Stadyumlara ayakta seyirci alinmasi 1
avukatların yeşil pasaport alması 1
nick'in anlamı 1
eren derdiyok 1
Hesaplanmış sessizlik 3
250 gram. 2
İbb'nin çalışanlarına ek iş yapmayı yasaklaması 1
Betül kaçar 1
ricardo rodriguez 3
SON İLANLAR
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 2 İşçi Alacak
Elazıg İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aksaray Ağaçören Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 22 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam