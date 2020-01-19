Faiz yükü azaldı, konuta ilgi patladı

Kamu bankalarının Ağustos 2019 başında konut faizlerini aylık yüzde 1'in altına düşürmesi ve ardından özel bankaların da bu sürece dahil olması, ipotekli konut satışlarına canlılık getirdi.

Faiz indiriminin başladığı geçen yılın ağustos ayına kadarki süreçte (Ocak-Temmuz 2019 dönemi) 95 bin 949 adet ipotekli konut satılırken, yılın kalan bölümünde 236 bin 559 ipotekli konut satışı gerçekleştirildi.

Böylelikle 2019'un son 5 ayındaki kredili satış ocak-temmuz dönemini tam beşe katlamış oldu. Ayrıca geçen yıl 276 bin 820 olan banka kredili konut satışı 2019'da yüzde 20 artışla 332 bin 508 gibi önemli bir rakamı gördü.

"FAİZ İNDİRİMİ RÜZGARI, BU YILA DA YANSIDI"

Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan Dağ, geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren başlayan faiz indirimi rüzgarının bu yıla da yansıdığını dile getirdi. Dağ, "Türkiye genelinde, geçen yıl yapılan ilk 3 aydaki konut satışını bu yılın ilk 15 gününde yapmış olduk.

Satışlarda ciddi bir artış olacağını ve 2015 yılı rakamlarının yakalanacağını düşünüyorum. Sıfır konutlar için uygulanmaya başlanan 0,79 gerçekten ciddi bir oran. Bu yıl içerisinde en azından stok tüketimini bitirmek hedefimiz. Bu konuda da iştahlıyım, karamsar değilim" değerlendirmesinde bulundu.

"SEKTÖRDEKİ GÜVEN ENDEKSİ YÜKSELDİ"

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, faiz indirimlerinin iç piyasada yeniden canlanma dönemi başlattığını ve bu indirimim hızlı bir toparlanma etkisi yarattığını belirtti. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım da yılın son 3 ayında konut kredi faizlerinin yüzde 0,79'a kadar gerilemesinin sektöre önemli katkı yaptığı vurguladı.

Durbakayım, "Faizlerin gerilemesine bağlı olarak ekonomi ve sektördeki güven endeksi yükseldi. Bu kapsamda, toplam satışlar içindeki ipotekli satış ve birinci el satış oranlarının yeniden yüzde 50-60 seviyelerine çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

DENİZHAN ERKOÇ