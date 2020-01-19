1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yağmayan kar, kış lastiği satışlarını da fiyatını da düşürdü

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kırıkkale'de, kış koşullarının yaşanmaması nedeniyle kış lastiği fiyatları ekonomik olmasına rağmen satışlarda düşüş yaşanıyor. Bazı sürücüler de kış lastiği yerine 4 mevsim lastik tercih ediyor
 19 Ocak 2020 09:26
Yazdır
Yağmayan kar, kış lastiği satışlarını da fiyatını da düşürdü

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kırıkkale'de, kış koşullarının yaşanmaması nedeniyle kış lastiği fiyatları ekonomik olmasına rağmen satışlarda düşüş yaşanıyor. Bazı sürücüler de kış lastiği yerine 4 mevsim lastik tercih ediyor.

Kırıkkale'de sanayi sitesinde lastik satışı yapan Özgür Kapucu, kış koşullarının yaşanmaması nedeniyle kış lastiği satışlarında önceki yıllara oranla düşüş yaşandığını söyledi. Bazı sürücülerin de kış lastiği yerine 4 mevsim lastik tercih ettiğini aktardı.

"Güneş nedeniyle işlerimiz yarı yarıya düştü"

Kar yağmadığı için kış lastik satışlarının durduğunu belirten Kapucu, şunları kaydetti:

"Zorunlu lastik kullanım zamanında 1 Aralık öncesi işlerimiz baya yoğundu. Ticari araçlar taktırmak zorunda. Valiliğin emriyle normal araçlar da taktırmak zorunda ama bizim burada öyle bir şey şu anda yok. Şu anda biraz güneş çıkması nedeniyle satış oranları yaklaşık yarı yarıya düşmüş oldu. Sezon zamanına bakarsak kar yağmadığı için işimiz durdu. Ama sezonu güzel atlattık çok şükür, şu anda sakin. İnsanlar arabaya binmek zorunda kalanlar, uzak yere gitmesi gerekenler oluyor. Aniden bir işi çıkıyor; düğünü, bayramı, cenazesi derken böyle konularda taktırmak isteyenler için stoklarımızda her zaman lastiklerimiz mevcut."

"4 mevsim lastik kış lastiğini etkiledi"

"İklim haliyle farkı bir boyuta geçiyor" diyen Kapucu, "Dünya yaşlandı. İnsanlar gibi dünya da yaşlandı. İklim değişiklikleri her şey bir birini etkiliyor. Mevsimler değişiyor. Her şey değişiyor. Tabi insanlar lastik alacaksa da alsam mı? Almasam mı? 4 mevsim diye bir lastik çıktı. Karda buzda idare ediyor. Yazın idare ediyor. Ama kış lastiğinin yaptığı işi yapamıyor. O da farklı bir boyut, bunun da etkisi var" dedi.

"Kar lastiği değil de, kış lastiği diye düşünsünler"

Sürücülere önerilerde bulunan Kapucu, "Sürücü arkadaşlara şunu diyorum. Yani kar lastiği değil de, kış lastiği diye düşünsünler. Şu anda mont ile geziyoruz. Bu havada eksi 5 ile artı 5 derecede kış lastiği dediğimiz lastik fren mesafesi olarak, viraj tutuşu olarak mükemmel derecede iyidir. Mesela bazıları var 'ben çok iyi şoförüm' diyor. Tamam, 'çok iyi şoförsündür' ama kar lastiği olmadan arabanın bakımları düzgün olmadan şoför tek başına hiçbir şey yapamaz" diye konuştu.

"Kış lastiğini kesinlikle tavsiye ediyoruz"

Kapucu, "Kışın yol tutuşu açısından kış lastiğini tavsiye ediyoruz. Frene bastığınızda gizli buzlanmada viraj tutuşunda kış lastiğinin çok büyük bir önemi var. Yazın sıcağında yazlık lastik sertleşiyor. Kış lastiğinin de kışa özel bir tasarımı var. İçindeki silika maddesi daha fazla silika maddesi daha fazla olduğu için damarları 7 milimetre aşağı kadar kesik. Damarların hepsi çalışmaya geçiyor ve buzun üstünde arabayı durdurabiliyor. Gizli buzlanma da arabanın dengesini bozmuyor. O nedenle kış lastiğini kesinlikle tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Kış lastik alacaklar için tam bir fırsat zamanı"

Kışlık lastik fiyatlarının uygun olduğunu anlatan Kapucu, "Lastik fiyatları diğer ürünlere bakarak zam falan yemedi. Baya bir her ürüne müthiş derecede zam geldi. Otomotiv sektöründe olsun. Ama lastik sektöründe zam konusu değil. Bir de şu anda imalattan satış, imalattan satış olduğu için yazlık lastiklerden daha ucuz şu anda kış lastikleri. Kış lastik alacaklar için tam bir fırsat zamanı" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Milletvekillerine dağıtılan 'akıllı ajanda' el yazısını da tanıyacak
19 Ocak 2020 11:09		 10 yıldır uzattığı sakalını satışa çıkardı
19 Ocak 2020 10:58
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hain darbe girişimi izleri
19 Ocak 2020 10:34		 90 yaşında kursa yazıldı, öğretmen oldu
19 Ocak 2020 10:27
Aşıyı en çok reddeden iki grup!
19 Ocak 2020 10:13		 Elektriği en çok bu saatte tükettik
19 Ocak 2020 10:05
Karnesi sosyal medyada paylaşılan milyonlarca çocuk tehlikede
19 Ocak 2020 09:21		 Kara yollarında durum
19 Ocak 2020 08:31
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
19 Ocak 2020 08:01		 100 bin konut'ta, en çok talep başvurusu yapan 6 il
19 Ocak 2020 07:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:20 - Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz üzerine bir derece hafif teklif edilen ceza önceki alınan iki cezaya istinaden tekerrür kapsamında değerlendirilebilir mi?11:17 - En çok kaçak yapı tespit edilen iller11:13 - FETÖ üyelerinin Yunanistan'a kaçış planları yazışmalarına yansıdı11:09 - Milletvekillerine dağıtılan 'akıllı ajanda' el yazısını da tanıyacak11:06 - MEB, destekleme ve yetiştirme kurslarının başarısını araştırdı11:02 - Esnafın inadı 30 yıllık ağacı sökülmekten kurtardı10:58 - 10 yıldır uzattığı sakalını satışa çıkardı10:45 - Çok yönlü zabıt katibi10:39 - Erdoğan'dan 'Metin İyidil kararı'na tepki10:34 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hain darbe girişimi izleri
10:27 - 90 yaşında kursa yazıldı, öğretmen oldu10:23 - Kocasına 'kıro' diyen kadına tazminat yok10:19 - Fabrikanın çatısına güneş enerjisi kurdu, her ay 100 bin lira kazanıyor10:14 - Binbaşı olarak görev yaptığı Türk taburunu, belediye başkanı olarak ziyaret etti10:13 - Aşıyı en çok reddeden iki grup!10:10 - Organize suç örgütlerine nefes aldırılmadı10:05 - Elektriği en çok bu saatte tükettik10:00 - Bu çocuklara terörist denilir mi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Pompada akıl oyunları... Böyle dolandırıyorlar
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
2020 yılında kamuda en yüksek ücreti kimler alacak?
Rektör'ün 3 kızı ve iki damadı aynı üniversitede
İstanbul Havalimanı, garanti edilen yolcu hedefini geçti
Babil dizisi Twitter'da dünya gündemine girdi
Yakarsa kombiyi zenginler yakar
Bu çocuklara terörist denilir mi?
Hastaneye sığınan evsizleri şikayet edip dışarı attırdılar
Ankesör operasyonunda 56 muvazzaf tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tesettüre uyma mecburiyetini kaldırıyorum 3
Despotun Paranoyası 1
otomatik vites 1
narkotik şube 1
meteliğe kurşun atmak 1
Özür grubu tayinleri 1
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 2
üç nokta gıcıklığı 3
fırça atmak 1
intihar eden kardeşlerin elektriğini kesen şirkete ceza 2
SON İLANLAR
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 2 İşçi Alacak
Elazıg İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aksaray Ağaçören Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 22 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam