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Park tartışmasında kaburga kıran akademisyene istenen ceza

KONYA'da bir arkadaşının oturduğu sitede araç parkı yüzünden tartıştığı Ayşe Y.'yi (36) dövüp, kaburgalarını kırdığı iddiasıyla tutuklanan öğretim görevlisi Dr. Fevzi Altan Göksu (43) hakkında 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
 19 Ocak 2020 09:42
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Park tartışmasında kaburga kıran akademisyene istenen ceza

Olay, 17 Kasım 2019 tarihinde Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü'nde öğretim görevlisi olan Fevzi Altan Göksü, bazı eşyaları almak için kendisi gibi akademisyen olan Süheyla B.'nin (41) oturduğu siteye gitti. Eşyaları aracına yükleyen Fevzi Altan Göksu, Ayşe Y.'nin otomobilini, otopark çıkışına park etmesi nedeniyle çıkamadı. Bunun üzerine Süheyla B., Ayşe Y.'nin dairesine giderek, otomobilini çekmesini istedi. Bir süre sonra otomobilinin yanına gelen Ayşe Y. ile Süheyla B. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fevzi Altan Göksu, Ayşe Y.'yi tekme ve tokat atıp, dövdü. Ayşe Y., Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

'TEKME TOKAT SALDIRDI'

Ayşe Y. hastanede odasında alınan ifadesinde, "Aracımı sitenin otoparkına koymak için sitenin önüne park etmiştim. Daha sonra daireme çıktım. İsmini sonradan öğrendiğim kişi, aracını, siteye ait olmamasına rağmen içeriye koymuş. Aracım nedeniyle otoparktan çıkamamış. Daha sonra bir bayan kapımı çaldı ve aracımı otoparkın önünden çekmemi söyledi. Aşağıya indiğimde bu bayanın Fevzi Altan Göksu isimli kişiyle beraber olduğunu anladım. İsmini bilmediğim bu bayan bana hakaretler etmeye başladı. Ben de kendimi savunmak için ona bir şeyler söyledim. Bunun üzerine Fevzi Altan Göksu, eliyle ve tekme atarak beni dövdü. Kaburgamda kırıklar oluştu" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

3 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilen Ayşe Y.'ye, hayati tehlikesi bulunduğu, kaburga kemiklerinde kırıklar oluştuğu ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığı yönünde adli muayene raporu verildi. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine Fevzi Altan Göksu, 2 Aralık günü gözaltına alındı.

'KENDİ DÜŞÜP, YARALANDI'

Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Göksu, şunları söyledi: "Ayşe Y.'yi daha önceden tanımıyorum. Aracımı olay günü sitenin otoparkına park ettim. Saat 14.45 sıralarında arkadaşım Sühehya B. ile birlikte araçlarımızın başına gittiğimizde, otoparkın önünde Ayşe Y.'nin aracının park edildiğini gördük. 10 dakika sonra Ayşe Y., aracının başına geldi. Süheyla ile araç parkı yüzünden aralarında tartışma oldu. Süheyla'ya, 'Uğraşma geldi işte çıkacağız' dedim. Ayşe Y., tam aracına bineceği sırada, Süheyla'ya yönelik küfürlü kelimeler konuştu. Hakaret üzerine Ayşe Y.'nin aracına koştum. Aracın kapısını açarak, küfür etmemesi konusunda uygun bir dille uyardım. Ayşe Y., aracından inerek sitenin önünde koşmaya başladı. Ayağında topuklu ayakkabı vardı. Ben de düşmemesi, zarar görmemesi için peşinden koştum. Birlikte koşarken Ayşe Y., park halindeki bir aracın aynasına karın kısmıyla vurdu. Ardından yere düştü. Ben de eğilip sağlık durumuna baktım. Durumu iyi olunca, olaylar daha da uzamasın diye Süheyla ile olay yerinden ayrıldım. Ayşe Y.'ye herhangi bir fiziksel müdahalem olmadı. Ayşe Y., topuklu ayakkabıyla dikkatsiz ve hızlı bir şekilde koşması üzerine düştü. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Hakkımda asılsız iddialarda bulunan ve bana hakaret eden Ayşe Y.'den şikayetçiyim."

TUTUKLANDI

Fevzi Altan Göksu, 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu ve suçun 'katalog' suçlardan olması göz önüne alınarak, tutuklandı.15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ Yürütülen soruşturma sonunda Fevzi Altan Göksü hakkında 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. İddianame Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Göksü, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Fevzi Altan Göksu'nun Ayşe Y.'ye saldırdığı güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Göksu'nun Süheyla B. ile Ayşe Y. arasındaki tartışmayı ayırdığı, daha sonra otomobile binen Ayşe Y.'nin aracına doğru koşarak sağ ön kapıyı açtığı, Göksu'nun otomobilden inip koşmaya başlayan Ayşe Y.'nin peşinden gidip, saldırdığı görülüyor. Ayşe Y. aldığı darbe sonucu yere yığılırken, Göksu, Ayşe Y.'ye doğru eğiliyor. Koşarak gelen Süheyla B. ile yakınlarının ayırmasıyla apartmana doğru yürüyor.
DHA
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