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Kar yağmayınca kar kürekleri elde kaldı

Bahardan kalma güneşli günlerin yaşandığı Erzincan'da kar yağışının etkili olmaması kar küreği satan esnafı zor durumda bıraktı. Kar küreklerinin ellerinde kaldığını belirten esnaf, kürekleri satabilmek için kar yağışını bekliyor
 19 Ocak 2020 09:48
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Kar yağmayınca kar kürekleri elde kaldı

Bahardan kalma güneşli günlerin yaşandığı Erzincan'da kar yağışının etkili olmaması kar küreği satan esnafı zor durumda bıraktı. Kar küreklerinin ellerinde kaldığını belirten esnaf, kürekleri satabilmek için kar yağışını bekliyor.

Erzincan'da geçen yıllara göre bu yıl kış ayında beklenenin altında kar yağması kuraklığa neden oldu. Yüksek kesimlerde ve ilçelerde etkili olan kar yağışı şehir merkezinde etkili olmadı. Kış ayının en sert geçen aylarından olan ocak ayının ortalarına gelinmesine rağmen Erzincan'da bahardan kalma günler yaşanıyor. Şehir merkezinde kar yağışının etkili olmaması ise kar küreği sapı imal eden ve kar küreği satan esnafı zor durumda bıraktı. Esnaf ellerinde kalan kar küreklerini satabilmek için kar yağışını bekliyor. Kar küreği sapı imal eden Marangoz İlhan Tekbıyık, satışlarda geçen yıllara göre bu yıl azalma olduğunu kaydetti.

"Satışlarda önceki yıllara göre azalma var"

Kar yağmadığı için kar küreklerinin satışının durduğunu bu yüzden balta ve kürek sapı imalatına yoğunluk verdiklerini ifade eden İlhan Tekbıyık, "Erzincan'da bu sene kış olmadı kar yağmadı kurak geçti. Kışın için yapmış olduğumuz ahşap kar küreklerinin yerine de plastikler çıktı. Şimdi biz sadece onların saplarını yapıyoruz. Satışlar bu yıl azaldı. Önceki yıllar göre azalma var. Şimdilerde sadece balta sapı, kürek sapı gibi ağaçtan saplar yapıyoruz. Kar küreklerine daha çok ihtiyaç kalmadı. Yine de geliyoruz çalışıyoruz bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Önümüzdeki seneler içinde hazırlık yapıyoruz. Ağaçtan kar küreği yapmıyoruz. Satılmıyor ki yapalım. Herkes plastik kar küreği alıyor. Biz plastik küreklerin saplarını yapıyoruz" diye konuştu.

"Hiç satamadık desek doğru olur"

Bu yıl kar küreği satışı hiç yapamadıklarını belirten Esnaf İsa Aktaş, "Erzincan'da geçen yıllara göre yıl kar az yağdı. Şehir merkezine kar yağışı olması genelde yüksek kesimlere ve ilçelerde kar yağışı oldu. Geçen yıllara göre bu yıl kar küreği satışı neredeyse yapamadık desek doğru olur. Önceden kar kürekleri ahşaptan yapılıyordu. Ama gelişen teknolojiyle kar kürekleri plastikten yapılmaya başlandı. Ama buna rağmen bu yıl hiç kar küreği satamadık. Önceki yıllarda Erzincan'da kar yağışı oluyordu. Gerek küresel ısınma gerekse barajların yapılmasından Erzincan'da iklim farklılığı oldu. Ondan dolayı şehir merkezine kar yağışı çok az oluyor. Bu nedenle de bizim kar küreği satışlarımız düşüyor. Hiç satmadık desek doğru olur" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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