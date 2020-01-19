7 ilde 9 sahada petrol aranacak
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 7 ilde 9 petrol arama ruhsatı verildi
|19 Ocak 2020 09:54
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 7 ilde 9 petrol arama ruhsatı verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO'ya Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa'da, bazıları birden fazla ilin sınırlarında yer alan toplam 9 saha için petrol arama ruhsatı tahsis edildi.
Yüzölçümleri 14 bin 455 hektarla 61 bin 671 hektar arasında değişen sahalar için verilen ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.
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