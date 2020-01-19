Elektriği en çok bu saatte tükettik
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 30 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 331 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti
|19 Ocak 2020 10:05
|Yazdır
Türkiye'de dün günlük bazda 839 bin 104 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 833 bin 693 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 30 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 331 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 839 bin 104 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 833 bin 693 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada 231 bin 814 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 210 bin 407 megavatsaat ile ithal kömür ve 104 bin 737 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 401 megavatsaat elektrik ihracatı, 1990 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Milletvekillerine dağıtılan 'akıllı ajanda' el yazısını da tanıyacak
19 Ocak 2020 11:09
|10 yıldır uzattığı sakalını satışa çıkardı
19 Ocak 2020 10:58
|15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hain darbe girişimi izleri
19 Ocak 2020 10:34
|90 yaşında kursa yazıldı, öğretmen oldu
19 Ocak 2020 10:27
|Aşıyı en çok reddeden iki grup!
19 Ocak 2020 10:13
|Yağmayan kar, kış lastiği satışlarını da fiyatını da düşürdü
19 Ocak 2020 09:26
|Karnesi sosyal medyada paylaşılan milyonlarca çocuk tehlikede
19 Ocak 2020 09:21
|Kara yollarında durum
19 Ocak 2020 08:31
|Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
19 Ocak 2020 08:01
|100 bin konut'ta, en çok talep başvurusu yapan 6 il
19 Ocak 2020 07:45