Binbaşı olarak görev yaptığı Türk taburunu, belediye başkanı olarak ziyaret etti
|19 Ocak 2020 10:14
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Kosova'da bulunan Bodrum Belediyesi Başkanı Ahmet Aras, binbaşı olarak görev yaptığı Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı Sultan Murat Kışlası'nı ziyaret etti.
Kosova'nın güney bölgesinde yer alan ve 1999 yılından bu yana KFOR barış gücü bünyesi altında görev yapan Prizren'deki Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı Sultan Murat Kışlası'nı ziyaret eden Aras, DHA'ya yaptığı açıklamada çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.
2012 yılında binbaşı olarak bu kışlada görev yaptığını söyleyen Aras, emekliye ayrıldıktan sonra siyasete atıldığını ve Bodrum Belediyesi Başkanlığı görevine seçildiğini söyledi. Aras, "Çok duygusal şuan benim için. Taburun kapısındayım. 2012'de burada göreve geldiğimde bu benim ilk yurt dışı görevimdi. Kosova bizim için çok önemli ve 6 ay boyunca çok güzel bir görev yaptım. Kosova ve Prizrenli dostlarımızla çok iyi ilişkiler içerisindeydik. Uzun süre gelmemiştim, tam 7 yıl oldu. Emekli oldum, turizmle uğraştım, en sonunda seçimlerde Bodrum Belediye Başkanı oldum ve şuan bu görevi yapmaktayım. Bodrumlu bir girişimci arkadaşımızın daveti üzerine buraya geldim ve bugün de taburumuzu ziyaret ediyoruz" dedi.
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