Kocasına 'kıro' diyen kadına tazminat yok
|19 Ocak 2020 10:23
|Yazdır
Yargıtay, Bursa'daki bir boşanma davasında, eşine tokat atarak şiddet uyguladığı iddia edilen erkekle, ona 'kıro, şerefsiz' diyen kadını eşit kusurlu saydı. Yüksek mahkeme, eşit kusurlu taraf yararına maddi ve manevi tazminat ödenmeyeceğine vurgu yaptı.
Bursa'da şiddetli geçimsizlik yaşayan çift tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda iddiaya göre öfkeli adam, karısına tokat atarak boğazını sıktı. Kayınvalidesini evden kovmakla suçlanan kadın ise kocasına, 'Kıro, şerefsiz' diyerek hakaret etti. Çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Davalı - karşı davacı koca, maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Aile Mahkemesi, boşanma davasını kabul ederek, ağır kusurlu olduğu gerekçesiyle davacı-davalı kadının, erkeğe maddi ve manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti. Kararı kadın, temyiz etti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Daire, eşine şiddet uyguladığı iddia edilen koca ile eşine hakaret eden kadını eşit kusurlu saydı. Yargıtay kararında şöyle denildi:
"Davalı-karşı davacı erkeğin eşine iki ayrı olayda tokat atmak ve boğazını sıkmak suretiyle fiziki şiddet uyguladığı, eşine 'vicdansız, terbiyesiz, hayasız' diyerek hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Buna karşılık davacı-karşı davalı kadının da, ortak çocukların doğumundan sonra müşterek konuta gelen kayınvalidesini evden kovduğu, abisine ait silahla eşini öldüreceğini söylediği, eşine 'şerefsiz, kıro' diyerek hakaret ettiği ve eşini aşağıladığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu olaylara göre boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü gerekir. Boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminata hükmolunamaz. O halde, davalı-karşı davacı erkeğin maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar vermek gerekirken, delillerin takdirinde hataya düşülerek hatalı kusur belirlemesinin sonucu olarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Müşteriye 'elit hanzo' diyen şef tazminatsız kovuldu
18 Ocak 2020 15:51
|Yargıtay, yeni YSK üyesini seçti
16 Ocak 2020 17:24
|Yargıtay, evlenme vaadiyle kandırdığı kadından para alan sanığı affetmedi
16 Ocak 2020 11:11
|Yargıtay'ın kritik dairesine yeni Başkan seçildi
14 Ocak 2020 12:31
|Bilirkişi ücretini yatırmadı, tazminattan oldu
12 Ocak 2020 18:20
|Dedikoducu hasta bakıcı tazminatsız işten atıldı
11 Ocak 2020 12:16
|Yargıtay, İzmir'de eşini öldüren sanığa verilen cezayı onadı
10 Ocak 2020 13:35
|Fazla mesai yapanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar
09 Ocak 2020 22:41
|Bolu'da 37 köy yolu ulaşıma kapandı
07 Ocak 2020 12:18
|Ömer Halisdemir'i şehit edenlerin cezaları onandı
06 Ocak 2020 12:37