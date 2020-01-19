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Fabrikanın çatısına güneş enerjisi kurdu, her ay 100 bin lira kazanıyor

Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan unlu mamuller fabrikasının çatısına güneş enerjisi santrali (GES) kuran Gaziantepli iş adamı Ali Polat, her ay fabrikasının 15 bin liralık elektrik ihtiyacını karşılayıp, fazlasını devlete kilovatı 13 centten satarak ayda 100 bin lira kazanıyor
 19 Ocak 2020 10:19
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Fabrikanın çatısına güneş enerjisi kurdu, her ay 100 bin lira kazanıyor

Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan unlu mamuller fabrikasının çatısına güneş enerjisi santrali (GES) kuran Gaziantepli iş adamı Ali Polat, her ay fabrikasının 15 bin liralık elektrik ihtiyacını karşılayıp, fazlasını devlete kilovatı 13 centten satarak ayda 100 bin lira kazanıyor.

1993 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun olan ve daha sonra Çanakkale'de kalıp ticarete atılmaya karar veren Ali Polat, Organize Sanayi Bölgesi'nde 8 bin 500 dönümlük alana kurduğu unlu mamuller fabrikasının çatısına 2013 yılında devlet desteği ile 200 kilovatlık güneş enerji santrali yaptırdı. Yıllar önce okuduğu bir köşe yazısından etkilenerek bu yatırıma yönelen Polat, ardından Avrupa Birliği ve devlet tarafından desteklenen yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) yüzde 65 hibe desteği aldı ve 2017 yılında çatıya 400 kilovatlık daha enerji üreten panel kurdurdu. Aynı yıl içinde 2 bin metrekarelik sundurma alanlarını da değerlendiren Polat, kendi imkanlarıyla 400 kilovatlık daha panel yaptırdı. Bu yatırımlarla 3 bin panel ve 35 invertörden oluşan güneş enerji santralinin gücü 1 megavata kadar yükseldi. Çatıda kurulan santralden yıllık ortalama 1,5 milyon kilovat elektrik üreten Gaziantepli iş adamı Ali Polat, kendi fabrikasının tüm elektrik ihtiyacını karşılarken, üretilen fazla elektriği kilovatı 13 centten devlete satıyor. Başarılı iş adamı, yaptığı bu yatırımla ayda yaklaşık 100 bin lira kazanıyor.

"Bu işin önünü açan herkese teşekkür ediyorum"

Güneş enerji santrali yatırımına yıllar önce okuduğu bir köşe yazısından etkilenerek karar verdiğini dile getiren Polat, "Ben 2005-2006 yıllarında bir gazetede köşe yazısı okuyarak bu işlere girdim. O yazıdan etkilenmiştim. Yazıda rüzgar enerjisinden bahsediyordu. Daha sonra araştırdım. Rüzgar enerjisinin boyumuzu aştığını gördüm. Daha sonra güneş enerjisine yöneldim. Güneş enerjisine de devletimiz teşvik ediyordu ve destek veriyordu. Devletten destek alarak organize sanayi bölgelerinde çatıda ilk projeyi ben gerçekleştirdim. 2017 yılında bir proje daha gerçekleştirdik. 3. santrali de kendi imkanlarımla yaptım. Ben önce bu işin önünü açan herkese teşekkür etmek istiyorum. Ücretsiz rüzgarımızı, güneşimizi paraya çeviren başta Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü temiz bir enerji, temiz bir çevre anlamına da geliyor. Aynı zamanda enerji güç demektir. Güçlü bir Türkiye'nin önünü açtıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar" şeklinde konuştu.

"Aşağıda bir fabrika var, yukarıda da bir fabrika oldu"

Yatırımın bir kısmını devletten, bir kısmını da Avrupa Birliğinden hibe alarak gerçekleştirdiğini dile getiren Polat, "Bu işi merak eden sanayicilere ve iş adamlarına da tavsiyem öz tüketimler için bu işi yapmalarıdır. Mesela ayda 100 bin lira elektrik faturaları olanlar vardır, 50 bin lira olanlar vardır. Onlara bu işe girmelerini tavsiye ederim. Güneş enerjisi olabilir, rüzgar enerjisi olabilir, ihtiyaçlarını buralardan karşılayabilirler. Biz şuan burada ihtiyacımızın fazlasını devletimize satıyoruz. 13 centten satıyoruz. Para kazanıyor musun diye sorarsanız, yatırımımız hemen hemen kendini amorti etti gibi şuanda. Aşağıda bir fabrika var, yukarıda da bir fabrika oldu. Şuan burada 3 bin panel var. 34-35 tane de invertörümüz var. Maliyeti o zamanın parasıyla 1 milyon doları buldu. Bunun bir kısmını devletten ve Avrupa Birliği'nden hibe olarak aldık. Geri kalan kısmını da kendi imkanlarımızla gerçekleştirdik. Devlet bize böyle bir imkan vermiş. 'Gel, kur, yap, elektrik giderin senin cebine kalsın' diyor. Tabii ki bunun bir bedeli olacak. İlk önce o yatırımı yapacaksın, ondan sonra 5 yıl içinde bu yatırım sana geri dönecek. Devamlı para kazanacağız. Ayda 100 bin lira elektrik giderin varsa, bu para 5 yıl sonra senin cebine kalacak. Bu santrallerin ömrü 50 yıl. Geliştirdiğin zaman daha da uzayabilir" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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