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Erdoğan'dan 'Metin İyidil kararı'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müebbet hapse mahkum olmuş bir kişiyi, kalkıp hemen berraat ettirme ya da tahliyesini verme gibi bir yola mahkeme nasıl gidebiliyor. Adalet Bakanlığımız ve savcılığımız bu noktada adımlarını attılar. Tekrar cezai müyyedde uygulanmaya başlandı. Şu anda malum içeride
 19 Ocak 2020 10:39
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Erdoğan'dan 'Metin İyidil kararı'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin yolculuğu öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

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"Bu zirvenin Trablus'a olan saldırıların başlamasından 9 ay sonra, ancak bugün başlaması elbeete düşünüdürücüdür."

"Libya'da kalıcı çözümün siyasal bir şekilde sağlanabileceğini her zman vurguladık. Bununla birlikte UMH'yle olan diyalog, istikrarımızı arttırdı."

"DAEŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin Libya'da yeniden zemin kazandığını görüyoruz."

"Darbeci Hafter'in dizginlemesinde ülkemizin önemli bir payı vardır."

"Berlin Zirvesi'ni Libya'da ateşkes için önemli bir adım olarak görüyoruz."

"İdlib'de ateşkese rağmen rejimin sivillere katliam yaptığını görüyoruz. Önceki gün 19 İdlibli kardeşimiz şehit oldu. Rejimin vahşeti dur denilmesinin zamanı gelmiştir."

"Berlin'deki görüşmelerin hayırlı olmasını niyaz ediyoruz."

"Yunanistan Almanya'ya davet edilmediği için derin bir rahatsızlık içerisinde. Kiminle bir anlaşmaya gidelim de gibi bir rövanşist yaklaşım içinde."

"Hafter'in Yunanistan'daki görüşmelerinin kıymeti yok."

"Darbeci Hafter'in pervasız saldırıları uluslararası toplumda karşılık görmüyor. Miçotakis bu oyunu yanlış oynuyor."

"Bizim elimize ulaşan taslak ateşkes metni yok."

"Şimdiden ateşkes için şöyle olur, böyle olur diyemeyiz. Sonuç bildirgesinden sonra değerlendirmeleri yapar ve açıklamalarımızı dünya kamuoyuna ifade ederiz."

"Müebbet hapse mahkum olmuş bir kişiyi, kalkıp hemen berraat ettirme ya da tahliyesini verme gibi bir yola mahkeme nasıl gidebiliyor. Adalet Bakanlığımız ve savcılığımız bu noktada adımlarını attılar. Tekrar cezai müyyedde uygulanmaya başlandı. Şu anda malum içeride."
Memurlar.Net
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