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Çok yönlü zabıt katibi

17 yıldır İzmir Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapan Nedim Argan, memuriyetin yanı sıra yazdığı romanlar ve senaryolar, çektiği klip, belgesel ve kısa filmler ile adından söz ettiriyor. Argan, bu yaz çekilecek uzun metrajlı film için de hazırlıklarını sürdürüyor
 19 Ocak 2020 10:45
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Çok yönlü zabıt katibi

17 yıldır İzmir Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapan Nedim Argan, memuriyetin yanı sıra yazdığı romanlar ve senaryolar, çektiği klip, belgesel ve kısa filmler ile adından söz ettiriyor. Argan, bu yaz çekilecek uzun metrajlı film için de hazırlıklarını sürdürüyor.

İlkokul sıralarında yazmanın büyüsüne kapılan Nedim Argan, yazım hayatına şiirler yazarak başladı. Lise çağlarında roman yazmaya yönelen Argan, "Seni Sevmek Güzeldi" isimli ilk romanını 2012 yılında yayınlandı. İlk romanın hemen ardından 2014 yılında yayınladığı "Dilemma" isimli romanı ilgiyle karşılandı ve aynı romandan uyarlanan film senaryosu, Kültür Bakanlığı tarafından 2016 yılı sinema destekleri kapsamında Senaryo ve Diyalog Geliştirme kategorisinde desteklenmeye değer görüldü. 2016 yılından itibaren sinemaya yönelen Nedim Argan, ilk olarak senaryosunu yazıp yönettiği "Aşk Cesaret İster" isimli kısa filmi çekti. Bu film ile birlikte sinemaya adım atarak kısa filmler, kamu spotları, klip ve belgesel dallarında pek çok esere senarist ve yönetmen olarak imza attı. Argan aynı zamanda 17 yıldır İzmir Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapıyor.

"Fethi Sekin'e vefa borcumu, çektiğim belgesel ile ödemeye çalıştım"

Argan, 2017 yılında İzmir Adliyesine yönelik hain saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin anısına hazırlayıp yönetmenliğini üstlendiği "C Kapısı Fethi Sekin" isimli belgeseli çekti. Olayın birinci yıl dönümünde düzenlenen anma etkinliklerinde ilk gösterimi yapılan belgesel, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Belgeselin çekimi ile ilgili bilgi veren Argan, "Olayın olduğu gün adliyede görevliydim. Olayı bizzat yaşayan bir kişi olarak, şoke oldum. Biz bugün yaşıyorsak, Fethi Sekin sayesindedir. Fethi Sekin teröristleri erken fark edip müdahale ettiği için biz hayattayız. Ona karşı minnet borcu hissettiğim için, 'ne yapabilirim' diye düşündüm. Onun kahramanlığını gelecek nesillere aktarmaya karar verdim. Olay C kapısında olduğu için, 'C Kapısı, Fethi Sekin' adını verdiğim bir belgesel hazırlığına giriştim. Başsavcılığımızla ve Sinema Televizyoncular Meslek Birliği ile işbirliği yaparak, bu belgeseli çekme imkanı buldum. Belgeselin yönetmenlerinden biri olarak da görev aldım. Fethi Sekin'i birinci anma yılında, belgeselimin ilk gösterimi yapıldı. İçişleri ve Adalet Bakanımız da törene katılarak, belgeselimi izlediler. Belgeselden çok etkilendiler. Anma törenine katılanlarla birlikte, olayı bizzat yaşayan bizler de gözyaşlarına boğulduk. Ne yapsak Fethi Sekin'e olan borcumuzu ödeyemeyiz ama vefa borcumu ben bu şekilde ödemeye çalıştım" diye anlattı.

Vietnamlı şehit eşine belgesel

Argan, 2015 yılında şehit olan polis memuru ve Vietnamlı eşinin belgeselini de çekti. Çok yönlü zabıt katibi Nedim Argan, çekimlerini geçtiğimiz ağustos ayında tamamladığı "Tuanvi-Uzakdoğu'dan Anadolu'ya" isimli belgesel filmiyle de, ulusal ve uluslararası film festivallerinde boy gösterdi. 2015 yılında Diyarbakır'da hain bir terör saldırısında şehit olan polis memuru Tansu Aydın'ın Vietnamlı eşi Tuanvi'nin Uzakdoğu'dan Anadolu'ya uzanan etkileyici hikayesini konu alan belgesel film, 2. Uluslararası İzmir Film Festivali'nde ve 2. Uluslararası Siirt Film Festivali'nde finale kalarak başarısını kanıtladı. Aşkı için Vietnam'dan Türkiye'ye gelen ve eşi Tansu Aydın ile yalnızca 100 gün yaşayabilen şehit eşi Vi'nin hikayesi, kendi anlatımıyla izleyiciye aktarılıyor.

"Vietnamlı Tuanvi, eşiyle sadece 100 gün yaşayabildi"

"Tuanvi-Uzakdoğu'dan Anadolu'ya" isimli belgesel filmiyle ilgili bilgi veren Argan, "Belgeselde, Vietnamlı Tuanvi'nin Türkiye'ye uzanan öyküsünü anlattık. Hiç bilmediği bir ülkeye gelişini, şehit eşi olmasını işledik. Röportajımız ve çekimlerimiz sonucunda bir saati geçen bir belgesel oldu. Yarışmalara katılabilmek için kısaltmak zorunda kaldık. Öykü çok etkileyici olduğu için uzun metraj film için senaryosunu yazdım. Şu an son rötuşlarını yapıyorum. Çok güzel bir film olacağına inanıyorum. Eşi Tansu Aydın ile tanışması, Türkiye'ye gelişi ve eşiyle sadece 100 gün birlikte yaşayabilmesi çok ilginç bir hayat hikayesi. Her ikisinin de ikinci evliliği. Tuanvi'nin birinci evliliğinden 2 çocuğu var. Türkiye'ye çocuklarıyla birlikte geliyor. Evlendiği polis eşi, çocukları nüfusuna geçiriyor. Antalya'da evleniyorlar. Balayından sonra Antalya'dan eşinin görev yaptığı Diyarbakır'a döndüklerinin ilk günü eşi şehit oluyor. Tuanvi, şu an iki çocuğuyla İzmir'de yaşıyor. Türk vatandaşlığına alındı. Kendisiyle sık sık görüşüyoruz" diye konuştu.

İlk uzun metrajlı filmi, bu yaz Nevşehir'de çekilecek

2018 yılında ise birlikte görev yaptığı bir cumhuriyet savcısına çektiği şiir klibiyle de büyük beğeni toplayan Argan, ilk uzun metraj sinema deneyimi için hazırlıklarını sürdürüyor. Yazarlık serüveninde yaşadıklarını senaryolaştıran Argan, "Yaz Dostum" ismini verdiği komedi türündeki filmin teaserını çekip yayınladı. Belgeselini çektiği Vietnamlı şehit eşinin hikayesini uzun metraj film senaryosuna dönüştüren Nedim Argan, bu filmle ilgili çalışmalarını sürdürürken, yine yazmış olduğu bir komedi türündeki film senaryosunun çekimi için bir yapımcıyla anlaşma aşamasına geldiğini söyledi. Argan, Nevşehir'de çekilmesi planlanan film için 2020 yazında motor denileceğini açıkladı.
İhlas Haber Ajansı
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