10 yıldır uzattığı sakalını satışa çıkardı
|19 Ocak 2020 10:58
|Yazdır
Malatya'da sinema ve tiyatro oyunculuğunun yanı sıra kamera arkasında da görev yapan 28 yaşındaki Abdullah Özkaya, 2010 yılından itibaren uzattığı sakalını satışa çıkarttı.
Özenle büyüttüğü ve 42 santim uzunluğa getirdiği sakalını askere gitmeden önce internet üzerinden 10 bin TL'ye satılığa çıkarttığını söyleyen Özkaya, buradan elde edeceği parayla hem askerlik masraflarını karşılayacağını hem de bir arkadaşına evlenmesi için yardım edeceğini söyledi.
Sakalını alan kişiye 60 santimetre uzunluğundaki saçlarını da hediye edeceğini dile getiren Özkaya, saç ve sakal uzatmanın zorlu bir bakım süreci gerektiğini ifade etti. Yolda görenlerin ilgisiyle de karşılaştığını dile getiren Özkaya, "Türkiye'de en uzun sakalın bende olduğunu biliyorum. 42 santim uzunluğunda sakalımı internetten açık arttırmaya sundum, alıcı çıkmasını bekliyorum" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Milletvekillerine dağıtılan 'akıllı ajanda' el yazısını da tanıyacak
19 Ocak 2020 11:09
|15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hain darbe girişimi izleri
19 Ocak 2020 10:34
|90 yaşında kursa yazıldı, öğretmen oldu
19 Ocak 2020 10:27
|Aşıyı en çok reddeden iki grup!
19 Ocak 2020 10:13
|Elektriği en çok bu saatte tükettik
19 Ocak 2020 10:05
|Yağmayan kar, kış lastiği satışlarını da fiyatını da düşürdü
19 Ocak 2020 09:26
|Karnesi sosyal medyada paylaşılan milyonlarca çocuk tehlikede
19 Ocak 2020 09:21
|Kara yollarında durum
19 Ocak 2020 08:31
|Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
19 Ocak 2020 08:01
|100 bin konut'ta, en çok talep başvurusu yapan 6 il
19 Ocak 2020 07:45