1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milletvekillerine dağıtılan 'akıllı ajanda' el yazısını da tanıyacak

Ajandaya eklenecek "el yazısı tanıma özelliği" sayesinde, elle yazılan notlar metin formatına dönüştürülecek
 19 Ocak 2020 11:09
Yazdır
Milletvekillerine dağıtılan 'akıllı ajanda' el yazısını da tanıyacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından milletvekillerine hediye edilen "akıllı ajanda", eklenecek yeni özellik sayesinde elle yazılan notları metin formatında bilgisayara aktaracak.

Akıllı ajanda, gençler tarafından kurulan Outliers Notebook şirketi tarafından geliştirildi.

Outliers Notebook İş Geliştirme ve Satış Müdürü Oya Paktaş, AA muhabirine, şirketin faaliyetleri ve akıllı ajandaya ilişkin bilgi verdi.

Akıllı ajanda fikrinin, şirket kurucusu Eray Altunbozar tarafından geliştirildiğini belirten Paktaş, "Ajanda için Malcolm Gladwell'in Outliers isimli kitabından esinlenildi. Outliers 'Çizginin dışında' demek. Biz de çizgi dışı bir ürün yaratmak istedik. Şirketimizin adı da buradan geliyor. Bu ajanda projesiyle ağaçların kesilmesini engellemek ve sıfır atık çalışmalarına katkı sağlamayı amaçladık." dedi.

TBMM'yi ziyaret ederek ajandayı tanıttığını, projenin TBMM Başkanı Şentop'a kadar ulaştığını ve beğenildiğini vurgulayan Paktaş, Meclisin sıfır atık çalışmalarını desteklemesi dolayısıyla ajandanın milletvekillerine dağıtılması kararı alındığını söyledi.

- Silinenler eksi 10 derecede geri geliyor

Ajandanın özelliklerine ilişkin bilgi veren Paktaş, ajandanın karekodlu sayfalarına yazılan notların, ajandanın mobil uygulaması tarafından okutularak bulut sisteminde ömür boyu saklanabileceğini ifade etti. Paktaş, ajandaya yazılan notların, çakmak gibi bir ısı kaynağı yanında, kaleminin arkasındaki silgiyle de silinebildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ajandaya çok fazla not tutulduysa çakmakla silinebilir. Ajandanın tüm sayfaları dolarsa mikrodalga fırında tümünü silmek de mümkün. Mikrodalga fırın 80 saniye boyunca 60 derecelik sıcaklıkta ve 4'te 3'ü su dolu kupayla çalıştırıldığında ajandanın tüm sayfaları silinebiliyor. Saç kurutma makinesi de aynı işlevi görüyor. Ajandaya yazılan bilgiler kaydedilmeden silindiyse eksi 10 derecede tüm notların geri getirilmesi de mümkün. Kesinlikle notlarınız kaybolmuyor. Ajandayı kullananlara önerimiz, mobil uygulamayla okutarak tüm sayfaları kaydetmeleri. 10 yıl önceki nota ulaşmak isteyenler, ay, yıl ve gün olarak tüm notlara tekrar ulaşabilir."

Paktaş, ajandaya yeni bir özellik daha ekleyecekleri bilgisini vererek, "El yazısı tanıma sistemi geliştirdik. Bu sistem sayesinde elle yazılan notlar tekrar bilgisayara aktarmaya gerek kalmadan, word formatında kaydedilecek." ifadelerini kullandı.

Ajandanın kağıdı ve kalem mürekkebi asidinin yüzde 80 azaltılmış olduğuna dikkati çeken Paktaş, "Kullanıcıların başka bir kalem kullanmasını önermiyoruz. Çünkü ısıya maruz kaldığında silinebilirlik ve soğukta yazılanların geri gelmesi özelliği sadece özel kaleminde var. Diğer tükenmez kalemlerde bu tarz özellikler yok." değerlendirmesinde bulundu.

- İnternetten satın alınabilir

Paktaş, çevreci ajandanın doğaya atıldığında da kısa süre içinde çözüldüğüne işaret ederek, "Ajandamız ve kalemimiz tamamen yerli olarak üretildi. Yurt dışından herhangi bir ürün gelmiyor. Bu ürüne ulaşmak isteyen tüketiciler, internet sitemiz ve Instagram sayfamız üzerinden satın alabilir. Biten kalemler de şirketimizden temin edilebilir. Ajandamızın patenti alınmış durumda." dedi.

Ajandanın sıfır atık çalışmaları kapsamında diğer kamu kurumlarınca da kullanılması için çalışma yürüttüklerini anlatan Paktaş, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığına da bu kapsamda defter üretmek istiyoruz. Öğrenciler tarafından kullanılacak bu defterler de ajandayla aynı özellikte olacak. Bir öğrenci yıllar boyunca aynı defteri tekrar tekrar kullanabilecek. Bakanlığa bu konuyu proje olarak sunacağız."

- Sırada uçan araba var

Paktaş, ajandayı şu anda Finlandiya, Almanya ve Norveç'e ihraç ettiklerini belirterek, tüm dünyada ağaçların korunması için akıllı ajandayla dünyaya açılmak istediklerini söyledi.

Şirket olarak yeni ve farklı projeler üzerinde de çalıştıklarını vurgulayan Paktaş, şunları kaydetti:

"Aktif olan en büyük projemizden birisi AirCar. Türkiye'nin yerli ve milli uçan arabasını üretiyoruz. Projemiz yurt dışından bir sermaye grubundan fon desteği aldı. Uçan arabamızı 6 ay sonra insanlı olarak uçuşa hazırlamayı düşünüyoruz. NASA tarafından uçan araba projesiyle ilgili görüşmek için ABD'ye davet edildik. Kurucumuz Eray Bey bu görüşmeyi gerçekleştirecek."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
10 yıldır uzattığı sakalını satışa çıkardı
19 Ocak 2020 10:58		 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hain darbe girişimi izleri
19 Ocak 2020 10:34
90 yaşında kursa yazıldı, öğretmen oldu
19 Ocak 2020 10:27		 Aşıyı en çok reddeden iki grup!
19 Ocak 2020 10:13
Elektriği en çok bu saatte tükettik
19 Ocak 2020 10:05		 Yağmayan kar, kış lastiği satışlarını da fiyatını da düşürdü
19 Ocak 2020 09:26
Karnesi sosyal medyada paylaşılan milyonlarca çocuk tehlikede
19 Ocak 2020 09:21		 Kara yollarında durum
19 Ocak 2020 08:31
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
19 Ocak 2020 08:01		 100 bin konut'ta, en çok talep başvurusu yapan 6 il
19 Ocak 2020 07:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:20 - Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz üzerine bir derece hafif teklif edilen ceza önceki alınan iki cezaya istinaden tekerrür kapsamında değerlendirilebilir mi?11:17 - En çok kaçak yapı tespit edilen iller11:13 - FETÖ üyelerinin Yunanistan'a kaçış planları yazışmalarına yansıdı11:09 - Milletvekillerine dağıtılan 'akıllı ajanda' el yazısını da tanıyacak11:06 - MEB, destekleme ve yetiştirme kurslarının başarısını araştırdı11:02 - Esnafın inadı 30 yıllık ağacı sökülmekten kurtardı10:58 - 10 yıldır uzattığı sakalını satışa çıkardı10:45 - Çok yönlü zabıt katibi10:39 - Erdoğan'dan 'Metin İyidil kararı'na tepki10:34 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hain darbe girişimi izleri
10:27 - 90 yaşında kursa yazıldı, öğretmen oldu10:23 - Kocasına 'kıro' diyen kadına tazminat yok10:19 - Fabrikanın çatısına güneş enerjisi kurdu, her ay 100 bin lira kazanıyor10:14 - Binbaşı olarak görev yaptığı Türk taburunu, belediye başkanı olarak ziyaret etti10:13 - Aşıyı en çok reddeden iki grup!10:10 - Organize suç örgütlerine nefes aldırılmadı10:05 - Elektriği en çok bu saatte tükettik10:00 - Bu çocuklara terörist denilir mi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Pompada akıl oyunları... Böyle dolandırıyorlar
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
2020 yılında kamuda en yüksek ücreti kimler alacak?
Rektör'ün 3 kızı ve iki damadı aynı üniversitede
İstanbul Havalimanı, garanti edilen yolcu hedefini geçti
Babil dizisi Twitter'da dünya gündemine girdi
Yakarsa kombiyi zenginler yakar
Bu çocuklara terörist denilir mi?
Hastaneye sığınan evsizleri şikayet edip dışarı attırdılar
Ankesör operasyonunda 56 muvazzaf tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
otomatik vites 1
emrivaki 1
zehir 1
üç nokta gıcıklığı 3
888 bin tl ceza 2
fırça atmak 1
20.01.2020 beşiktaş vs dg sivasspor maçı 3
eren derdiyok 1
dinsizin hakkından imansızın gelmesi 1
eskiyi getir yeniyi götür 2
SON İLANLAR
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 2 İşçi Alacak
Elazıg İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aksaray Ağaçören Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 22 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam